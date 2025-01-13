Сколько зарабатывают украинские разработчики (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские разработчики (инфографика) Сегодня 11:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские разработчики (инфографика)

Зарплаты разработчиков продолжают снижаться: медианная зарплата за полгода снизилась на 6%. Падение происходит у специалистов всех тайтлов, однако зарплаты разработчиков с опытом от 10 лет стабильны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты разработчиков 2011—2024, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Зарплаты разработчиков продолжают снижаться. Полгода назад наибольшее падение было у Team Lead, а зарплаты наиболее опытных разработчиков — уровня Tech Lead и Architect — росли.

Сегодня тенденция изменилась: снизились медианные зарплаты Tech Lead (-$100) и Architect (-$325), а также у специалистов уровня Senior (-$200 за полгода). Зарплаты Team Lead за последние полгода без изменений.

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Медианная зарплата специалистов уровня Middle снизилась на $50 после года стабильности. Постепенно снижается и медианная зарплата разработчиков уровня Junior (-$35 за последние полгода и -$50 за последний год).

Инфографика: DOU

По квартилям

Увеличивается разброс зарплат (разница между самыми низкими и самыми высокими зарплатами) у самых опытных разработчиков: Team Lead, Tech Lead и Architect.

10% разработчиков зарабатывают от $6250, 1% - свыше $10K.

Инфографика: DOU

По опыту работы

Снижение медианных зарплат произошло как у начинающих, так и у опытных разработчиков. Наибольшее падение у разработчиков с опытом 4−5 лет (минус $200−300 против лета 2024 года). Не изменилась медианная зарплата специалистов, имеющих более 10 лет опыта в ІТ ($5000).

Инфографика: DOU

По городам

В Киеве и Львове медианные зарплаты разработчиков тоже снизились. В Киеве — из-за зарплат джунов (-$50 до $950 за полгода) и сеньоров (-$200 до $4800). Во Львове — из-за зарплаты мидлов (-$200, до $2500), сеньоров (-$100, до $4600) и лидов (-$100, до $5700).

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Зарплаты в Харькове, Днепре, Одессе преимущественно без изменений. В Виннице есть тенденция роста медианных зарплат.

Инфографика: DOU

По типам компаний

Продуктовые компании, как и полгода назад, предлагают самые высокие зарплаты специалистам всех уровней, кроме Lead/Staff/Principal и выше (здесь первенство удерживают стартапы). Однако рост зарплат в продуктовых компаниях прекратился. Медианные зарплаты специалистов уровня Middle снизились на $150 и вернулись к уровню декабря 2023 года ($2500).

Зарплаты в аутстафинговых компаниях продолжают снижаться. За последние полгода это коснулось специалистов уровня Senior (-$100, до $4800) и Lead/Staff/Principal и выше (-$500, до $5500). Несмотря на это, медианные зарплаты в аустафинговых компаниях остаются одними из самых высоких.

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Остановилось падение зарплат в аутсорсинговых компаниях и стартапах, происходившее в первой половине 2024 года. За последние полгода существенных изменений в медианной зарплате разработчиков в сервисных компаниях не произошло. По-прежнему зарплаты здесь ниже, чем в продуктовых или аутсафинговых компаниях.

В стартапах несколько выросла медианная зарплата наиболее оплачиваемых разработчиков уровня Lead/Staff/Principal и выше (на $115, до $6515). Есть тенденция к росту в этих компаниях доли специалистов уровня Junior (с 23% до 28%) и снижению доли специалистов уровня Senior+ (с 50% до 43%).

Инфографика: DOU

По специализациям

Снижение медианных зарплат наблюдается во всех специализациях разработки.

Back-end и Mobile остаются наиболее оплачиваемыми специализациями, однако медианные зарплаты специалистов заметно снизились за полгода. У Back-end наибольшее падение в зарплатах мидлов (-$200, до $2500) и специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (-$250, до $5550). В мобильной разработке упали зарплаты джунов (-$200, до $800), сеньоров (-$200, до $4700) и специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (-$250, до $5000).

Среди Full stack специалистов наибольшее падение в медианной зарплате сеньоров (-$200, до $4300).

В Front-end падение зарплат остановилось, кроме специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (-$150, до $5200).

Инфографика: DOU

По языкам программирования

Медианные зарплаты в большинстве языков программирования тоже снизились.

Scala остается фаворитом по размеру медианных зарплат разработчиков. Медианная зарплата тех, у кого это основной язык программирования, как и полгода назад, составляет $6000.

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Дальше — Ruby и Go. Медианная зарплата специалистов, работающих с Go, заметно снизилась (-$350 за полгода), однако зарплаты тех, кто пишет на нем, остаются одними из самых высоких.

Инфографика: DOU

Dou По материалам:

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