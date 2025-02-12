Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов

Криптовалюта
12
Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов
Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов, www.theguardian.com
Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд долларов. Он случайно выбросил его на свалку в Ньюпорт еще в 2013 году.
Об этом сообщает The Guardian.
После многочисленных отказов со стороны городского совета разрешить поиск, он рассматривает возможность покупки всей свалки. В прошлом месяце Хауэллс проиграл судебное дело в Высоком суде, пытаясь заставить городской совет Ньюпорта разрешить ему раскопки.
Однако теперь власти сами планируют закрыть и законсервировать полигон, а часть территории использовать для солнечной электростанции. В суде совет говорил, что не может закрыть свалку для моего поиска, потому что это навредит жителям Ньюпорта. А теперь оказывается, что они и так планировали закрыть его, говорит 39-летний Хауэллс.
Он добавил, что уже обсуждал с потенциальными инвесторами возможность выкупа свалки:
«Я ожидал, что полигон закроют в ближайшие годы, ведь он уже заполнен на 80−90%, но не думал, что это произойдет так быстро. Если бы городской совет Ньюпорта был готов, я бы рассмотрел возможность приобретения этой свалки в его нынешнем состоянии. Я уже обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами», — сказал он.
Читайте также
Хоуэллс потерял доступ к своим биткоинам в 2013 году, когда случайно положил жесткий диск в черный пакет во время уборки в офисе. Его тогдашняя партнерша, по его словам, спутала этот пакет с мусором и отнесла его на свалку.
Муж быстро понял ошибку, но с тех пор ему так и не разрешили искать диск. Городской совет Ньюпорта утверждает, что после попадания на свалку диск стал его собственностью.
В январе судья принял решение в пользу властей, признав, что Хоуэллс не имеет права его искать. Городской совет Ньюпорта отказался комментировать ситуацию.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.