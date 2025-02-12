Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов — Finance.ua

Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов Сегодня 03:15 — Криптовалюта

Британец готов выкупить свалку в надежде найти жесткий диск из 8000 биткоинов, www.theguardian.com

Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд долларов. Он случайно выбросил его на свалку в Ньюпорт еще в 2013 году.

Об этом сообщает The Guardian.

После многочисленных отказов со стороны городского совета разрешить поиск, он рассматривает возможность покупки всей свалки. В прошлом месяце Хауэллс проиграл судебное дело в Высоком суде, пытаясь заставить городской совет Ньюпорта разрешить ему раскопки.

Однако теперь власти сами планируют закрыть и законсервировать полигон, а часть территории использовать для солнечной электростанции. В суде совет говорил, что не может закрыть свалку для моего поиска, потому что это навредит жителям Ньюпорта. А теперь оказывается, что они и так планировали закрыть его, говорит 39-летний Хауэллс.

Он добавил, что уже обсуждал с потенциальными инвесторами возможность выкупа свалки:

«Я ожидал, что полигон закроют в ближайшие годы, ведь он уже заполнен на 80−90%, но не думал, что это произойдет так быстро. Если бы городской совет Ньюпорта был готов, я бы рассмотрел возможность приобретения этой свалки в его нынешнем состоянии. Я уже обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами», — сказал он.

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Хоуэллс потерял доступ к своим биткоинам в 2013 году, когда случайно положил жесткий диск в черный пакет во время уборки в офисе. Его тогдашняя партнерша, по его словам, спутала этот пакет с мусором и отнесла его на свалку.

Муж быстро понял ошибку, но с тех пор ему так и не разрешили искать диск. Городской совет Ньюпорта утверждает, что после попадания на свалку диск стал его собственностью.

В январе судья принял решение в пользу властей, признав, что Хоуэллс не имеет права его искать. Городской совет Ньюпорта отказался комментировать ситуацию.

УНН По материалам:

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