В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва — Finance.ua

В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва Сегодня 05:28 — Криптовалюта

В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва

В Нью-Мексико представлен законопроект, предусматривающий вложение 5% государственного фонда в биткоин

Билль под номером 275, предложенный сенатором Антом Торнтоном, направлен на диверсификацию активов штата за пределами традиционных финансовых инструментов.

It’s true. It’s NM Senate Bill 275. https://t.co/gxscEpCPx8 — Senator Ant Thornton, Ph.D. (@ThorntonforNM) February 6, 2025

Для обеспечения безопасности цифровые активы будут храниться на холодных кошельках под контролем инвестиционного директора. Он, в свою очередь, будет получать указания от местного Инвестиционного совета.

Торнтон считает, что принятие закона поможет вовлечь в штат криптовалютные компании и стимулировать экономическое развитие региона. Документ также содержит положения о прозрачности и образовательных инициативах для граждан.

В других штатах США продолжаются аналогичные процессы. В Миссури депутат Бен Китли представил законопроект HB 1217 о создании стратегического биткоин-резерва, которым будет руководить казначей штата. Фонд сможет пополняться путем пожертвований, а госучреждениям могут разрешить принимать криптовалюту для налогов и сборов.

Законопроект HB 1217 должен вступить в силу 28 августа 2025 г., однако окончательные сроки зависят от будущих обсуждений. Сходные по своей сути билли представили также в штатах Айова и Кентукки. В последнем, в частности, рассматривается возможность вложения до 10% государственных средств в криптовалюту.

По данным экспертов, подобные мероприятия активно обсуждают в 22 штатах. При этом в Юте законопроект о создании стратегического биткоин-резерва уже прошел голосование в Палате представителей. Теперь документ рассмотрит местный Сенат.

Собственные предложения ранее также представили власти Иллинойса, Аризоны, Вайоминга, Оклахомы, Огайо и других штатов.

На федеральном уровне глава криптовалютного сектора Дэвид Сакс подтвердил, что США могут создать национальный биткоин-резерв, но сроки реализации проекта пока не определены. По его словам, это одна из первых вещей, которая будет рассмотрена в суверенном фонде благосостояния.

Сакс отметил, что сейчас власти сконцентрировали силы над законопроектом по стейблкоинам. Правительство видит в них потенциал для обеспечения доминирования доллара США на международном уровне.

Напомним, мы писали, что Дональд Трамп-младший назвал криптоактивы «будущим американской гегемонии».

incrypted По материалам:

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