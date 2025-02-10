В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва

Криптовалюта
8
В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва
В четырех штатах США представили законопроекты о создании биткоин-резерва
В Нью-Мексико представлен законопроект, предусматривающий вложение 5% государственного фонда в биткоин.
Билль под номером 275, предложенный сенатором Антом Торнтоном, направлен на диверсификацию активов штата за пределами традиционных финансовых инструментов.
Для обеспечения безопасности цифровые активы будут храниться на холодных кошельках под контролем инвестиционного директора. Он, в свою очередь, будет получать указания от местного Инвестиционного совета.
Торнтон считает, что принятие закона поможет вовлечь в штат криптовалютные компании и стимулировать экономическое развитие региона. Документ также содержит положения о прозрачности и образовательных инициативах для граждан.
В других штатах США продолжаются аналогичные процессы. В Миссури депутат Бен Китли представил законопроект HB 1217 о создании стратегического биткоин-резерва, которым будет руководить казначей штата. Фонд сможет пополняться путем пожертвований, а госучреждениям могут разрешить принимать криптовалюту для налогов и сборов.
Законопроект HB 1217 должен вступить в силу 28 августа 2025 г., однако окончательные сроки зависят от будущих обсуждений. Сходные по своей сути билли представили также в штатах Айова и Кентукки. В последнем, в частности, рассматривается возможность вложения до 10% государственных средств в криптовалюту.
Читайте также
По данным экспертов, подобные мероприятия активно обсуждают в 22 штатах. При этом в Юте законопроект о создании стратегического биткоин-резерва уже прошел голосование в Палате представителей. Теперь документ рассмотрит местный Сенат.
Собственные предложения ранее также представили власти Иллинойса, Аризоны, Вайоминга, Оклахомы, Огайо и других штатов.
На федеральном уровне глава криптовалютного сектора Дэвид Сакс подтвердил, что США могут создать национальный биткоин-резерв, но сроки реализации проекта пока не определены. По его словам, это одна из первых вещей, которая будет рассмотрена в суверенном фонде благосостояния.
Сакс отметил, что сейчас власти сконцентрировали силы над законопроектом по стейблкоинам. Правительство видит в них потенциал для обеспечения доминирования доллара США на международном уровне.
Напомним, мы писали, что Дональд Трамп-младший назвал криптоактивы «будущим американской гегемонии».
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.