Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ Сегодня 03:05 — Криптовалюта

Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила против добавления биткоина в валютные резервы стран ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg

«Я уверена, что биткоины не попадут в резервы ни одного из центральных банков, которые формируют Совет управляющих ЕЦБ», — заявила она.

По ее словам, как Совет руководителей, так и Правление ЕЦБ разделяет мнение, что резервы должны быть «ликвидными, надежными, быть в полной безопасности и не подвергаться подозрениям в отмывании денег или иной деятельности».

Таким образом, Лагард прокомментировала решение главы Чешского национального банка (CNB) представить план по инвестиции до 5% резервов регулятора в первую криптовалюту. Глава ЕЦБ подтвердила, что говорила с Алешем Михлом, главой CNB по этому поводу.

«У меня был хороший разговор с моим коллегой из Чешской Республики, и я оставляю ему возможность сделать любое заявление, которое он захочет сделать. Но я уверена, что он убежден, как и все мы, в необходимости обладать ликвидными, надежными и безопасными резервами», — подчеркнула Лагард.

Соответствующий план Михл представил на заседании CNB 30 января 2025 года. Его приняли, после чего центробанк изучит такую ​​возможность и взвесит сопутствующие риски.

Отметим, Чехия входит в Евросоюз, но не является членом Еврозоны. В связи с этим ЕЦБ не имеет прямого рычага влияния на CNB.

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