Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ — Finance.ua
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Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ

Криптовалюта
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Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ
Европейские банки не будут вкладывать резервы в биткоин, — глава ЕЦБ
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила против добавления биткоина в валютные резервы стран ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Я уверена, что биткоины не попадут в резервы ни одного из центральных банков, которые формируют Совет управляющих ЕЦБ», — заявила она.
По ее словам, как Совет руководителей, так и Правление ЕЦБ разделяет мнение, что резервы должны быть «ликвидными, надежными, быть в полной безопасности и не подвергаться подозрениям в отмывании денег или иной деятельности».
Таким образом, Лагард прокомментировала решение главы Чешского национального банка (CNB) представить план по инвестиции до 5% резервов регулятора в первую криптовалюту. Глава ЕЦБ подтвердила, что говорила с Алешем Михлом, главой CNB по этому поводу.
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«У меня был хороший разговор с моим коллегой из Чешской Республики, и я оставляю ему возможность сделать любое заявление, которое он захочет сделать. Но я уверена, что он убежден, как и все мы, в необходимости обладать ликвидными, надежными и безопасными резервами», — подчеркнула Лагард.
Соответствующий план Михл представил на заседании CNB 30 января 2025 года. Его приняли, после чего центробанк изучит такую ​​возможность и взвесит сопутствующие риски.
Отметим, Чехия входит в Евросоюз, но не является членом Еврозоны. В связи с этим ЕЦБ не имеет прямого рычага влияния на CNB.
По материалам:
incrypted
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