Компания Трампа запустила финтех-бренд Truth. Fi для инвестиций в криптоактивы — Finance.ua
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Компания Трампа запустила финтех-бренд Truth. Fi для инвестиций в криптоактивы

Криптовалюта
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Компания Трампа запустила финтех-бренд Truth. Fi для инвестиций в криптоактивы
Компания Трампа запустила финтех-бренд Truth. Fi для инвестиций в криптоактивы, investory.news
Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая Дональду Трампу, объявила о запуске финансового бренда Truth.Fi. Он сфокусирует свое внимание на инвестициях в традиционные активы и криптоактивы.
Согласно пресс-релизу, компания намерена направить на эти цели до $250 млн. Это позволит диверсифицировать финансовый портфель Trump Media, который по состоянию на 31 декабря 2024 года оценивали в $700 млн.
По заявлению совета директоров, Truth. Fi будет вкладывать средства в отдельно управляемые счета (SMA), биржевые фонды (ETF), а также в биткоины и связанные с ними ценные бумаги. Руководство компании уверено, что этот шаг укрепляет финансовую стратегию Trump Media, управляющую социальной платформой Truth Social и потоковым сервисом Truth+.
«Мы с нетерпением ждем запуска Truth. Fi, представления инвестиционных инструментов TMTG и раскрытия синергии. Это естественное расширение движения Truth Social. Мы начали с создания платформы социальных сетей для свободного слова, добавили сверхбыстрый сервис потокового вещания телевидения, теперь переходим к инвестиционным продуктам и децентрализованным финансам», — сказал генеральный директор TMTG Девин Нунес.
Представители компании особо подчеркнули, что новый финтех-бренд основан на принципе America-First. Это политический курс, объявленный командой президента США, нацеленный на поддержку технологических продуктов, созданных на территории Соединенных Штатов.
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Трамп активно поддерживает криптовалюты в своей политической кампании. Во время президентских выборов он позиционировал себя как кандидат, выступающий за цифровые активы.
Кроме этого, связанные с ним лица ранее запустили криптопроект World Liberty Financial. В последнее время эта компания активно покупает различные цифровые активы.
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