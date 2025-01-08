Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні за останні 10 років — Finance.ua

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні за останні 10 років Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні за останні 10 років, freepik

Згідно з Державним бюджетом України на 2025 рік, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8000 грн на місяць. Цей показник залишиться незмінним протягом усього року. Розмір багатьох соціальних виплат (наприклад, допомоги з безробіття, декретних) розраховується від мінімальної зарплати. Її розмір впливає на розрахунок податків та зборів.

Факти ICTV розповіли , як зростала мінімальна зарплата в Україні за останні 10 років.

На початок 2015 року мінімальна заробітна плата становила 1218 гривень, але вже з 1 вересня 2015 року її розмір зріс до 1378 гривень. Ця цифра утримувалася до 30 квітня 2016. З 1 травня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати зріс до 1450 гривень. З 1 грудня 2016 розмір заробітної плати становив 1600 гривень. Вже через місяць, а саме з 1 січня 2017 року, мінімальну заробітну плату підвищили до 3200 гривень. Саме на такому рівні вона трималася до кінця 2017 року.

Інфографіка: Факти ICTV

З 1 січня 2018 р. мінімальна зарплата зросла на 523 гривні та становила 3723 грн. Саме така цифра утримувалася до кінця 2018 року, а вже з 1 січня 2019 року вона зросла на 450 грн і становила 4173 грн. Розмір мінімалки не змінювався до 31 грудня 2019 року, а вже з 1 січня 2020-го він становив 4723 гривні і зріс на 550 гривень. Такий розмір зберігався до 31 серпня 2020 року, а вже з 1 вересня 2020 по 31 грудня 2020 року мінімальна заробітна становила 5000 гривень, тобто зросла на 277 гривень.

Досить великий стрибок відбувся з 1 січня 2021 року, адже мінімалка виросла одразу на 1000 грн, а її розмір сягнув 6000 гривень. Саме на такому рівні вона трималася до 30 листопада 2021 року, а з 1 грудня та до кінця 2021 року розмір мінімальної зарплати становив 6500 гривень.

З 1 січня 2022 року до 30 вересня 2022 року мінімальна зарплата становила 6500 грн, тобто не збільшувалася. А от із 1 жовтня 2022 року до кінця 2022 року вона зросла на 200 гривень, її розмір становив 6700 гривень. Таке значення протрималося до 31 грудня 2023 року, а вже з 1 січня 2024 року розмір мінімалки становив 7100 гривень. Проте з 1 квітня 2024 року вона зросла до 8000 гривень. Наразі в Україні розмір мінімальної зарплати перебуває на рівні 8000 гривень.

Якщо оцінювати, як змінювалася мінімалка в Україні за останні 10 років, то найбільший стрибок у розмірі зарплат відбувся саме у 2016−2017. Тоді вона зросла одразу вдвічі — з 1600 до 3200 грн. Також суттєве зростання заробітної плати, а саме на 20%, відбулося у 2021 році.

ICTV За матеріалами:

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