Запотевание окон в авто: где искать проблему

Если проблема запотевания окон повторяется, значит, вам нужно выяснить причины. Они могут буквально лежать на полу.

Об этом пишет польское издание motoryzacja.interia.pl

Лобовое стекло запотевает, когда влага из воздуха в салоне конденсируется на холодном стекле. Это явление более выражено зимой, когда разница температур между нагретым салоном и морозом снаружи самая большая.

Дополнительными источниками влаги являются мокрая одежда, обувь, покрытая снегом, и само присутствие пассажиров. Выдыхаемый воздух теплый и влажный.

Плохая циркуляция воздуха усугубляет ситуацию. Закрытые окна и выключенная вентиляция не позволяют влаге выходить.

Как быстро избавиться от запотевания окон автомобиля

Начните с включения функции размораживания, которая представляет собой мощный поток воздуха в лобовое стекло. В некоторых автомобилях с современными системами кондиционирования воздуха есть даже заводские настройки в соответствующем меню, например «размораживание окон» или «подогрев ног».

В более старых автомобилях нужно включать вентилятор на максимальную скорость и направлять воздушный поток на лобовое стекло. Существуют споры по поводу того, что эффективнее: теплый или холодный воздух. Правда состоит в том, что теплый воздух поглощает больше влаги. Холодный наружный воздух также поможет — он сухой. Сначала, пока двигатель не прогреется, воздушный поток все еще будет холодным.

Включение кондиционера помогает даже зимой. Кондиционер осушает воздух в салоне, а сухой воздух означает меньше запотевания окон. Рециркуляцию воздуха также следует отключить. Эта кнопка с символом автомобиля и фигурной стрелки заставляет систему использовать тот же воздух для вентиляции салона.

Если в вашем автомобиле нет кондиционера, лучше всего слегка приоткрыть окно. Это самый простой способ впустить сухой воздух. Холодный наружный воздух будет постепенно нагреваться и поглощать влагу из салона.

Как предотвратить запотевание

Полностью устранить проблему сложно, но ее можно минимизировать. На рынке доступны средства против запотевания, которые наносятся на внутреннюю сторону стекла. Они создают невидимый слой, предотвращающий образование конденсата.

Еще одно решение: поглотители влаги. Это небольшие мешочки или коробки, наполненные гелем, который поглощает воду из воздуха. Это особенно полезно в подержанных автомобилях, которые склонны к накоплению влаги. Поглотитель собирает воду, прежде чем она оседает на окнах.

Как избавиться от влаги в салоне

Если окна необычно быстро запотевают или проблема не исчезает, наиболее распространенная причина — изношены уплотнители дверей и окон. Они позволяют воде просачиваться, которая скапливается в коврике, под ковриками или в обивке. Их замена «герметизирует» салон и предотвращает попадание значительного количества влаги.

Проблема также может скрываться… под ногами. Следует заменить тканевые коврики резиновыми на зиму — последние не впитывают влагу, а если на них попадет вода (с обуви или одежды), ее легко вытереть. Проверка салонного воздушного фильтра также важна — лучше всего заменять его раз в год, в идеале перед зимой.

