Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2025 году (инфографика) Сегодня 19:11 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2025 году (инфографика)

В 2025 году украинцы приобрели 274,3 тыс. б/у легковушек, что на 24% больше, чем за 12 месяцев 2024 года. При этом 77% из зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортированы из-за рубежа.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, средний возраст ввезенных подержанных авто составил 8,4 года.

Самыми популярными остаются бензиновые автомобили, охватившие 43% рынка.

Далее следуют:

электромобили — 31%;

дизельные — 18%;

гибриды 5%;

авто с ГБО — 3%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.