Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2025 году (инфографика)
В 2025 году украинцы приобрели 274,3 тыс. б/у легковушек, что на 24% больше, чем за 12 месяцев 2024 года. При этом 77% из зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортированы из-за рубежа.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, средний возраст ввезенных подержанных авто составил 8,4 года.
Самыми популярными остаются бензиновые автомобили, охватившие 43% рынка.
Далее следуют:
- электромобили — 31%;
- дизельные — 18%;
- гибриды 5%;
- авто с ГБО — 3%.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2025 году (инфографика)
Креативные индивидуальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в прошлом году
Способен ли искусственный интеллект заменить фрилансеров
Названы самые безопасные новые авто
Garmin выпускает новые смарт-часы со спутниковой и сотовой связью (фото, видео)
Honda представила новый логотип (фото)