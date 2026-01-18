0 800 307 555
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в 2025 году (инфографика)

Технологии&Авто
52
В 2025 году украинцы приобрели 274,3 тыс. б/у легковушек, что на 24% больше, чем за 12 месяцев 2024 года. При этом 77% из зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортированы из-за рубежа.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, средний возраст ввезенных подержанных авто составил 8,4 года.
Самыми популярными остаются бензиновые автомобили, охватившие 43% рынка.
Далее следуют:
  • электромобили — 31%;
  • дизельные — 18%;
  • гибриды 5%;
  • авто с ГБО — 3%.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems