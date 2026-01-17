Спрос на гибридные авто растет: самые популярные модели 2025 года
В прошлом году в Украине зарегистрировали 31,2 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 31% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что более половины регистраций, как и в 2024 году, обеспечили новые автомобили — их доля составляла 57%.
Лидеры среди новых гибридов
В 2025 году самой популярной новой гибридной легковушкой стал кроссовер Toyota RAV4 — 3 533 регистрации.
Второе место занял Toyota Yaris Cross с результатом 953 авто.
Третью позицию занял Nissan Qashqai, избравший 872 покупателя.
Подержанные гибриды
Первенство среди импортируемых подержанных гибридных авто держит Toyota Prius — 815 зарегистрированных машин.
В тройку лидеров также вошли Ford Escape (726 автомобилей) и Ford Fusion US (687 автомобилей).
