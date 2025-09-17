0 800 307 555
Закарпатье лидирует по количеству трудоустроенных в 2025 году — Госслужба занятости

С начала года более 238 тысяч человек получили работу (речь идет как о постоянной, так и о временной работе или предпринимательстве) через Государственную службу занятости. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Все больше людей находят работу благодаря Службе занятости, открывают собственный бизнес или осваивают новую профессию», — говорится в сообщении.
Самый большой рост в — Закарпатской области. Там этот показатель вырос, по сравнению с прошлым годом, на 50% и сейчас составляет 5,6 тыс. человек.
На 21%, или почти до 20 тысяч, выросло количество выданных ваучеров на обучение. Наибольший рост предоставления этой услуги в Запорожской области.
В Службе занятости напомнили, что такие ваучеры, каждый стоимостью более 30 тысяч гривен, могут получить семь категорий граждан и потратить на образование. В Центрах профтехобразования уже прошли обучение около 25 тысяч человек со статусом безработного, это рост на 55%.
Лидерство по росту популярности услуги держит Закарпатье. Количество грантов на собственное дело выросло на 5% за период, количество грантов для ветеранов и ветеранок и членов их семей выросло на 43%. Количество компенсаций затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 1,8 тысяч случаев.
Количество претендентов в 2025 году равно количеству вакансий. Соотношение составляет один к одному. Однако есть два региона, которые предлагают больше вакансий, чем имеют соискателей — это Львовщина и Киев.
Напомним, по словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародовал Госстат. Причина — не были учтены микропредприятия и ФЛПы. Он отметил, что часть рынка труда находится в тени. По оценкам международных экспертов, доля теневой экономики может достигать 20%.
Украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей. Среди украинских подростков популярны юриспруденция, ІТ и медиа.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
