За семь месяцев на поддержку малообеспеченных семей направили 30,7 миллиарда — Finance.ua

За семь месяцев на поддержку малообеспеченных семей направили 30,7 миллиарда
За январь-июль 2023 года на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 30,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Телеграме.
«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи, предоставляя своевременную и полную выплату льгот и жилищных субсидий. Так, в январе-июле 2023 года направлено 30,7 млрд грн на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам», — говорится в сообщении.
Из них в июле — 1,5 млрд грн, в том числе на выплату более 190 тыс. получателям помощи малообеспеченным семьям.
Напомним, за семь месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 265,6 млрд грн, из которых 158,6 млрд грн — на пенсионные выплаты.
Справка Finance.ua:
- на выплаты внутриперемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн;
- Кабинет Министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 включительно;
- с 1 ноября ВПЛ, которые находятся за границей более 30 дней без обоснованных причин, а также вернувшиеся на покинутое место жительства, не будут получать государственную помощь.
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