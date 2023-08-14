Могут ли ВПЛ получить выплаты при рождении ребенка: объяснение Минсоцполитики — Finance.ua

Могут ли ВПЛ получить выплаты при рождении ребенка: объяснение Минсоцполитики Сегодня 15:35

Могут ли ВПЛ получить выплаты при рождении ребенка: объяснение Минсоцполитики

Несмотря на войну, украинцы могут получить денежные выплаты при рождении ребенка согласно закону «О государственной помощи семьям с детьми».

В Тelegram-канале Министерства социальной политики рассказали , могут ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получить эту помощь.

В ведомстве отметили, что для детей (до 18 лет) ВПЛ получают ежемесячные денежные выплаты от государства в размере 3000 грн.

Также переселенцы имеют право на помощь при рождении ребенка. В Минсоцполитики объяснили, что если у получающего помощь родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается.

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«Кроме того, если на ребенка, который родился после 24.02.2022, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

Размер пособия составляет 41 280 гривен. Однако по законодательству выплаты покрываются частями:

10 320 грн единоразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

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