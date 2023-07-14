Как оформить украинский паспорт 14-летнему ребенку с ВОТ — Finance.ua

Как оформить украинский паспорт 14-летнему ребенку с ВОТ Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как оформить украинский паспорт 14-летнему ребенку с ВОТ

В Государственной миграционной службе Украины предоставили разъяснения по поводу оформления первого паспорта гражданина Украины детям, достигшим 14-летнего возраста во время проживания на ВОТ.

Итак, лицо, достигшее 14-летнего возраста, должно обратиться в любое территориальное подразделение ГМС и предоставить следующие документы:

Свидетельство о рождении или выписку из ГРАГСа (при наличии). Если отсутствует документ, информацию сотрудники ГМС проверят самостоятельно.

Паспорта родителей или одного из них (для проверки принадлежности к гражданству Украины). Если лицо не поддерживает отношения с родителями или не может предоставить их из-за военного положения, достаточно предоставить информацию о таких документах.

Если родитель является иностранцем или лицом без гражданства, подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Также при наличии может подаваться регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

В случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, заявителем также могут подаваться копии таких документов или информация (персональные данные) родителей (или одного из них).

В ГТС также отметили, что представление копий указанных выше документов не является обязательным условием при принятии от заявителя документов для оформления паспорта и не может являться основанием для отказа в оформлении документа.

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