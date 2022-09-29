За март-август налоговый долг в Украине вырос на 23,3 миллиарда гривен — Finance.ua
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За март-август налоговый долг в Украине вырос на 23,3 миллиарда гривен

Казна и Политика
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За март-август налоговый долг в Украине вырос на 23,3 миллиарда гривен
За март-август налоговый долг в Украине вырос на 23,3 миллиарда гривен
За март — август 2022 г. прирост налогового долга перед сводным бюджетом составляет 23,3 млрд гривен.
Об этом Государственная налоговая служба сообщила в ответе на запрос Укринформа.
«Относительно прироста налогового долга отмечаем, что, по данным информационно-коммуникационной системы ГНС, абсолютный прирост налогового долга в сводный бюджет по платежам, контролируемым органами ГНС, за март — август 2022 года составляет 23,3 млрд гривен», — отмечают в пресс-службе.
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В ГНС объясняют, что основной причиной прироста налогового долга является неуплата налогоплательщиками самостоятельно задекларированных денежных обязательств и согласованных денежных обязательств, доначисленных органами ГНС по результатам контрольно-проверочной работы. Это может быть следствием влияния комплекса факторов, в том числе вооруженной агрессии россии против Украины.
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Относительно ожидаемой тенденции изменения налогового долга в налоговой отмечают, что на период до прекращения военных действий Налоговым кодексом предусмотрены ограничения, не позволяющие органам ГНС принимать меры по погашению налогового долга.
«Можно предположить, что военное положение и боевые действия на территории Украины в сочетании с ограниченными полномочиями органов ГНС негативно отражаются на уровне уплаты налогов», — подчеркивают в ГНС.

Справка Finance.ua:

  • по данным платформы Опендатабот, за время ведения активных боевых действий в Украине налоговый долг вырос на 15% или на 16,8 млрд грн. Сумма задолженностей по налогам превышает 124 млрд грн;
  • ранее Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр объяснило, может ли должник пользоваться арестованными счетами во время войны;
  • часть уплаченных налогов государство может гражданину вернуть. Если ориентироваться на законодательство, процесс возврата при наличии оснований не должен быть сложным.
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По материалам:
Укрінформ
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