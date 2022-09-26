В Госбюджете-2023 все налоги останутся без изменений — Finance.ua

В Госбюджете-2023 все налоги останутся без изменений Вчера 16:15 — Казна и Политика

В Госбюджете-2023 все налоги останутся без изменений

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к смене налогового резидентства.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

«Мы оставляем на следующий год без изменений все, что касается налога на прибыль или доходы, в частности НДФЛ, которые уплачивают воинские части в бюджет. Поэтому там без изменений. Спасибо всем депутатам, представителям бизнес-ассоциаций, мы действительно убедили правительство, что для того чтобы не возмущать сейчас бизнес, не толкать их к смене налогового резидентства — налоги на следующий год просто не будут меняться», — подчеркнул Ярослав Железняк.

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Народный депутат сказал, что будут постепенно увеличиваться акцизы на горючее, однако это решение приняли и обсудили с представителями бизнеса раньше.

«Ни для одного из налогов не предусмотрено изменение в 2023 году, кроме постепенной планки увеличения акцизов, но это было прописано давно и согласовано с бизнесом. Поэтому в этом случае в налоговой части можно наверняка назвать это победой», — сказал он.

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