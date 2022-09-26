Налоговая реформа «10-10-10»: на Банковой назвали сроки готовности окончательного варианта — Finance.ua

Налоговая реформа «10-10-10»: на Банковой назвали сроки готовности окончательного варианта
В Офисе президента идет обсуждение концепции налоговой реформы
«10-10-10», финальный вариант может быть готов через два месяца.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua.
«Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев, и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели», — сказал чиновник.
Шурма рассказал, что от президента получили задачу улучшить условия ведения бизнеса в Украине.
«Учитывая это, мы готовим и предлагаем разные варианты. То есть есть стратегическая задача Президента сделать страну инвестиционно привлекательной, в частности с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки. И мы нарабатываем разные варианты», — пояснил замглавы ОП.
По словам Шурмы, сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и различными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами.
«Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если будет необходимо откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем», — сказал Шурма.
Он заявил, что каркас реформы разработан «до мельчайших деталей», и главная задача — достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.
Только после этого законопроект будут вносить в Верховную Раду.
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