Налоговая реформа «10-10-10»: на Банковой назвали сроки готовности окончательного варианта — Finance.ua

Налоговая реформа «10-10-10»: на Банковой назвали сроки готовности окончательного варианта Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Офисе президента идет обсуждение концепции налоговой реформы «10-10-10», финальный вариант может быть готов через два месяца.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua.

«Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев, и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели», — сказал чиновник.

Шурма рассказал, что от президента получили задачу улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

«Учитывая это, мы готовим и предлагаем разные варианты. То есть есть стратегическая задача Президента сделать страну инвестиционно привлекательной, в частности с точки зрения налогов, сделать все прозрачным, убрать теневые потоки. И мы нарабатываем разные варианты», — пояснил замглавы ОП.

По словам Шурмы, сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и различными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами.

«Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если будет необходимо откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем», — сказал Шурма.

Он заявил, что каркас реформы разработан «до мельчайших деталей», и главная задача — достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.

Только после этого законопроект будут вносить в Верховную Раду.

Економічна Правда По материалам:

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