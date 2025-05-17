Work-life blend против work-life balance: как внедрить новый подход к работе — Finance.ua

Work-life blend против work-life balance: как внедрить новый подход к работе
Последнее десятилетие прошло под знаменем work-life balance — модели, предлагавшей четко разделять работу и личную жизнь. Однако схема «сначала работа — потом жизнь» часто не работает и в современных реалиях все чаще дает сбой. Когда рабочие сообщения приходят от коллег в субботу, а в рабочие будни появляются личные дела, на смену приходит новый подход — work-life blend.
Специалисты budni.robota.ua рассказывают, в чем его особенности и как внедрить новый тренд в свою жизнь.
Что такое work-life blend
Work-life blend, в дословном переводе «смешивание работы и жизни» — это подход, в котором личное и рабочее не находятся в оппозиции друг к другу, а собираются в одно целое.
Главная идея work-life blend — отсутствие жесткого разделения «время на работу» и «время на личную жизнь». В то же время создается гибкая модель, которая отвечает стилю жизни конкретного человека и у которой есть время и на работу, и на личные дела.
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К примеру, можно утром пойти на пробежку, затем закрыть некоторые рабочие дела, дальше поехать к врачу и вернуться на рабочую встречу — и все это будет в пределах одного рабочего дня.
Становление work-life blend началось еще в начале 2000-х, когда исследовательница Сьюзан Кларк предложила не выстраивать жесткие границы между работой и личной жизнью.
Она заметила, что люди могут легко переключаться между работой и домом.
С развитием технологий, массовым переходом на дистанционную работу в ковидные времена и закреплением этой тенденции с полномасштабным вторжением идея work-life blend стала основой жизни для многих украинцев.
Почему work-life blend становится новой нормой
- Развитие технологий. Наличие рабочих чатов в мессенджерах, электронной почте, таблицах и различных приложениях в смартфонах делают рабочие задачи доступными в любое время в любом месте. Доступность технологий открывает возможность работать из любой точки мира, но и размывает временные рамки между работой и личной жизнью.
- Изменения ожиданий работников. Новое поколение больше не видит преимущества в стабильности и работе с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Теперь в тренде гибкие графики и удаленная работа, больше всего ценится возможность реализовать себя, оставаясь в комфорте — физическом, эмоциональном и временном.
- Переосмысление приоритетов в жизни и успешности. Все больше профессионалов ищут внутреннюю целостность, а не просто мечтают об успешной карьере, из-за которой нужно работать более 10 часов в день и присутствовать в офисе. Work-life blend позволяет развиваться профессионально, не жертвуя личным.
Кому подходит work-life blend
Хотя work-life blend имеет множество преимуществ, однако это не универсальный способ и подходит он не всем.
Если вы чувствуете себя спокойнее, когда все идет по плану, а рабочее и личное пространство четко разделено, новый подход может показаться вам необычным.
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Также, если отклонение от плана вызывает у вас тревогу, то лучше отказаться от нового тренда и следовать work-life balance.
Work-life blend хорошо работает там, где много динамики: гибкий график, удаленная работа, дополнительные непредвиденные задачи, семейные дела.
Если вы не можете отключить всю свою жизнь на 8 ч, потому что ребенок остался на онлайне из-за тревоги, а на работе появилась задача «на вчера» — work-life blend для вас.
Однако важно также определить некоторые правила, чтобы такой микс рабочего и личного не привел к накоплению усталости.
К примеру, лучше все же установить рамки, когда вы не будете уделять внимание работе: это могут быть выходные, или после 20:00 или до 10:00 — здесь все индивидуально и зависит от ваших биологических ритмов, потребностей и специфики работы.
Также используйте планировщики, тайм-трекеры и напоминания — это поможет избежать хаоса в делах и не упустить важного.
Work-life blend — это не очередная модная фраза, а реалистичный подход к жизни в цифровую эпоху. Он не подходит всем, но открывает простор для персонализации, гибкости и цельности.
Чтобы work-life blend работал на вас, а не против — важно уметь рефлексировать, ставить границы и выстраивать собственную экосистему гармонии.
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