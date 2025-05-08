Невидимые часы работы: что означает «ненормированный рабочий день» — Finance.ua

Невидимые часы работы: что означает «ненормированный рабочий день» Сегодня 09:00 — Личные финансы

Невидимые часы работы: что означает «ненормированный рабочий день»

Современный рынок труда требует гибкости, поэтому многие компании устанавливают особый режим работы для работников — ненормированный рабочий день, основанный на отдельной правовой модели.

Об этом пишет портал budni.robota.ua.

Ненормированный рабочий день — это особый режим работы для сотрудников, рабочий процесс которых сложно ограничить стандартными часами. Хотя Кодекс законов о труде Украины не содержит четкого определения ненормированного рабочего дня (НРД), но упоминает его в Законе Украины « — это особый режим работы для сотрудников, рабочий процесс которых сложно ограничить стандартными часами. Хотя Кодекс законов о труде Украины не содержит четкого определения ненормированного рабочего дня (НРД), но упоминает его в Законе Украины « Об отпусках » как основание для дополнительного отпуска.

Официальное определение можно найти в Рекомендациях № 7 : НРД — это особый режим работы, когда невозможно четко установить продолжительность рабочего процесса.

Работники могут работать дольше обычного, но это не считается сверхурочной работой. Их труд оценивается по результату, а не только по количеству часов.

Кто может работать по такому графику

Обычно это работники, которым время от времени приходится работать вне стандартного графика. Классические примеры — директор компании, экспедитор, водитель.

Согласно законодательству, ненормированный рабочий день подходит для трех категорий:

Работники, чей труд не поддается точному учету во времени. Лица, рабочее время которых делится на части неопределенной продолжительности. Те, кто самостоятельно распределяет свое рабочее время.

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Перечень конкретных должностей, которым устанавливается ненормированный рабочий день, должен быть в коллективном договоре предприятия.

НРД может применяться независимо от места работы. Неважно, где работает человек — в офисе или дистанционно.

Чем ненормированный рабочий день отличается от сверхурочной работы:

НРД устанавливается заранее из-за специфики работы, сверхурочная работа — это исключительные случаи, которые нельзя предусмотреть.

для сверхурочной работы существуют серьезные ограничения: требуется разрешение профсоюза, есть запреты для определенных категорий работников, ограничена максимальная продолжительность. Для НРД таких ограничений нет;

сверхурочная работа оплачивается в двойном размере, а работа на условиях ненормированного рабочего дня компенсируется только дополнительным отпуском до 7 дней.

Насколько дольше можно работать при ненормированном рабочем дне

На работников распространяется обычный график работы компании. Работодатель не имеет права систематически вовлекать их в работу сверх установленной продолжительности.

Дополнительная работа допускается только в том случае, если работнику нужно срочно завершить какую-либо задачу в рамках его должностных обязанностей.

В коллективном договоре можно установить допустимое количество часов переработки.

Какие компенсации получает работник с ненормированным рабочим днем

По закону, единственная обязательная компенсация — это дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней. Но работодатель может установить дополнительные доплаты по собственной инициативе. Они должны быть зафиксированы в коллективном или трудовом договоре.

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