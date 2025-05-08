Невидимые часы работы: что означает «ненормированный рабочий день» — Finance.ua

Невидимые часы работы: что означает «ненормированный рабочий день»
Современный рынок труда требует гибкости, поэтому многие компании устанавливают особый режим работы для работников — ненормированный рабочий день, основанный на отдельной правовой модели.
Об этом пишет портал budni.robota.ua.
Ненормированный рабочий день — это особый режим работы для сотрудников, рабочий процесс которых сложно ограничить стандартными часами. Хотя Кодекс законов о труде Украины не содержит четкого определения ненормированного рабочего дня (НРД), но упоминает его в Законе Украины «Об отпусках» как основание для дополнительного отпуска.
Официальное определение можно найти в Рекомендациях № 7: НРД — это особый режим работы, когда невозможно четко установить продолжительность рабочего процесса.
Работники могут работать дольше обычного, но это не считается сверхурочной работой. Их труд оценивается по результату, а не только по количеству часов.
Кто может работать по такому графику
Обычно это работники, которым время от времени приходится работать вне стандартного графика. Классические примеры — директор компании, экспедитор, водитель.
Согласно законодательству, ненормированный рабочий день подходит для трех категорий:
- Работники, чей труд не поддается точному учету во времени.
- Лица, рабочее время которых делится на части неопределенной продолжительности.
- Те, кто самостоятельно распределяет свое рабочее время.
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Перечень конкретных должностей, которым устанавливается ненормированный рабочий день, должен быть в коллективном договоре предприятия.
НРД может применяться независимо от места работы. Неважно, где работает человек — в офисе или дистанционно.
Чем ненормированный рабочий день отличается от сверхурочной работы:
- НРД устанавливается заранее из-за специфики работы, сверхурочная работа — это исключительные случаи, которые нельзя предусмотреть.
- для сверхурочной работы существуют серьезные ограничения: требуется разрешение профсоюза, есть запреты для определенных категорий работников, ограничена максимальная продолжительность. Для НРД таких ограничений нет;
- сверхурочная работа оплачивается в двойном размере, а работа на условиях ненормированного рабочего дня компенсируется только дополнительным отпуском до 7 дней.
Насколько дольше можно работать при ненормированном рабочем дне
На работников распространяется обычный график работы компании. Работодатель не имеет права систематически вовлекать их в работу сверх установленной продолжительности.
Дополнительная работа допускается только в том случае, если работнику нужно срочно завершить какую-либо задачу в рамках его должностных обязанностей.
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В коллективном договоре можно установить допустимое количество часов переработки.
Какие компенсации получает работник с ненормированным рабочим днем
По закону, единственная обязательная компенсация — это дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней. Но работодатель может установить дополнительные доплаты по собственной инициативе. Они должны быть зафиксированы в коллективном или трудовом договоре.
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