Зеленский подписал закон о дистанционной работе — Finance.ua

Зеленский подписал закон о дистанционной работе Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о дистанционной работе

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4339-IX , которым совершенствуется правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Документ предусматривает, что родители детей до 14 лет, которые учатся онлайн, смогут перейти на дистанционную или надомную форму труда по соглашению с работодателем.

Закон позволяет направлять таких работников в служебные командировки, если это прописано в условиях их трудового договора.

Кроме того, в законе предусмотрены дополнительные гарантии социальной защиты для тех, кто выполняет свои обязанности дистанционно.

Читайте также Чем отличается надомная и дистанционная работа — разъяснение Гоструда

Напомним, согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с гибким графиком», дистанционная и надомная занятость признаются отдельными формами организации труда.

Основные отличия между формами занятости:

Дистанционная работа: работник самостоятельно определяет место выполнения своих обязанностей, отвечает за безопасные условия труда и использует ІТ-технологии для коммуникации и выполнения задач.

Надомная работа: выполняется по месту жительства работника или в другом специально оборудованном помещении. Для этой формы труда ответственность за безопасные условия возлагается на работодателя, а работник обычно использует технические средства для изготовления продукции или предоставления услуг.

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты в следующем году НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты:

в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн,

в 2027 году — до 8 950 грн.

Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.