Зеленский подписал закон о дистанционной работе — Finance.ua

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Зеленский подписал закон о дистанционной работе

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о дистанционной работе
Зеленский подписал закон о дистанционной работе
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4339-IX, которым совершенствуется правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Документ предусматривает, что родители детей до 14 лет, которые учатся онлайн, смогут перейти на дистанционную или надомную форму труда по соглашению с работодателем.
Закон позволяет направлять таких работников в служебные командировки, если это прописано в условиях их трудового договора.
Кроме того, в законе предусмотрены дополнительные гарантии социальной защиты для тех, кто выполняет свои обязанности дистанционно.
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Напомним, согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с гибким графиком», дистанционная и надомная занятость признаются отдельными формами организации труда.
Основные отличия между формами занятости:
  • Дистанционная работа: работник самостоятельно определяет место выполнения своих обязанностей, отвечает за безопасные условия труда и использует ІТ-технологии для коммуникации и выполнения задач.
  • Надомная работа: выполняется по месту жительства работника или в другом специально оборудованном помещении. Для этой формы труда ответственность за безопасные условия возлагается на работодателя, а работник обычно использует технические средства для изготовления продукции или предоставления услуг.
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  • в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн,
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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