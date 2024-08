Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов: условия и цена — Finance.ua

Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов: условия и цена Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов: условия и цена

Wizz Air запускает услугу All You Can Fly — 12-месячное членство, позволяющую совершать неограниченное количество перелетов ее рейсами.

Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании Wizz Air.

Что это даст

Этот проездной позволит клиентам в течение года совершать безлимитное количество перелетов по всем международным направлениям Wizz Air.

Цена

За каждый рейс пассажирам придется доплатить лишь 9,99 евро фиксированной платы за сегмент полета, которая будет взиматься в валюте бронирования.

Стоимость подписки — 499 евро, если оформить ее 14−15 августа 2024 года.

С 16 августа стоимость услуги поднимется до 599 евро.

Забронировать рейс по All You Can Fly необходимо минимум за три дня до даты вылета, если на тот момент на выбранном направлении будут свободные места.

Услуга будет распространяться на рейсы авиакомпании, выполняемые с 25 сентября 2024 года.

Чемодан

В тариф входит только один предмет ручной клади (40×30×20 см), за остальную часть багажа придется доплатить.

На начальном этапе Wizz Air планирует предоставить в общей сложности 10 тысяч членств All You Can Fly. При регистрации клиентам следует указать основной аэропорт в сети.

Преимущества

Фиксированная периодическая плата.

Разнообразие маршрутов.

Гибкие планы.

и т. д. Путешественники теперь могут покупать билеты на различные мероприятия, в дополнение к бронированию авиабилетов. Напомним, ранее Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Услуга позволяет клиентам покупать билеты на разные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчиПутешественники теперь могут покупать билеты на различные мероприятия, в дополнение к бронированию авиабилетов.

Справка Finance.ua:

Wizz Air продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах. Отмена маршрутов повлияет на многие страны Европы — Сербия, Италия, Греция, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Египет, Израиль, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Саудовская Аравия, Великобритания, Литва, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Грузия, Иордания, Албания, Австрия, Латвия и Исландия.

