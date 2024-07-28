Wizz Air добавил к своему проездному еще три новых страны — Finance.ua

Wizz Air добавил к своему проездному еще три новых страны Сегодня 17:12 — Мир

Wizz Air добавил к своему проездному еще три новых страны

Бюджетный венгерский лоукостер Wizz Air добавил в проездной Wizz Multipass еще три новых страны — Кипр, Болгарию и Австрию.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Таким образом, Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран — Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и теперь Кипр, Болгарию и Австрию.

Wizz Multipass дает возможность пользователям путешествовать по фиксированной цене на билет и багаж в течение годового периода независимо от сезонности или периода бронирования в последнюю минуту.

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Раз в месяц пользователь может выбирать из большого количества рейсов по соответствующим маршрутам, уплачивая фиксированный тариф за билет и багаж.

УНІАН По материалам:

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