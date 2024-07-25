Индийская авиакомпания первой в мире ввела революционную услугу для женщин — Finance.ua

Индийская авиакомпания первой в мире ввела революционную услугу для женщин Сегодня 07:39

Индийская авиакомпания IndiGo первой в мире предложила женщинам возможность не сидеть рядом с мужчинами в самолете при регистрации на рейс.

Как пишет издание Mirror , новая функция является первой в своем роде в мировой авиационной промышленности и позволит женщинам видеть, где сидят женщины, уже выбравшие свои места онлайн.

«Мужчинам эта информация не будет отображаться, они смогут видеть только свободные места. Новые изменения в политике направлены на то, чтобы женщины чувствовали себя более комфортно, особенно во время путешествия без друзей или семьи», — говорится в сообщении.

Во время онлайн регистрации женщинам-пассажиркам будет показан стандартный план мест в их самолете, но он будет отличаться от других авиакомпаний тем, что места, занятые другими женщинами, будут подсвечиваться розовым цветом.

«IndiGo с гордостью объявляет о введении новой функции, которая имеет целью сделать путешествия более комфортными для наших пассажирок. Это было введено на основе исследования рынка и находится в пилотном режиме», — цитирует издание представителя авиакомпании.

Отмечается, что объявление вызвало неоднозначную реакцию: один пользователь платформы социальных сетей X назвал этот шаг «сексистским и дискриминационным».

Как пишет Mirror, хотя раньше как мужчины, так и женщины говорили, что они не хотят сидеть рядом с противоположным полом по религиозным соображениям, официальной процедуры не было.

Новая функция будет внедрена в августе 2024 года на всех рейсах авиакомпании, и женщины смогут пользоваться этой функцией при регистрации.

IndiGo является крупнейшим бюджетным оператором Индии, выполняющим около 2000 внутренних и международных рейсов в день.

УНІАН По материалам:

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