Индийская авиакомпания первой в мире ввела революционную услугу для женщин — Finance.ua
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Индийская авиакомпания первой в мире ввела революционную услугу для женщин

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Индийская авиакомпания IndiGo первой в мире предложила женщинам возможность не сидеть рядом с мужчинами в самолете при регистрации на рейс.
Как пишет издание Mirror, новая функция является первой в своем роде в мировой авиационной промышленности и позволит женщинам видеть, где сидят женщины, уже выбравшие свои места онлайн.
«Мужчинам эта информация не будет отображаться, они смогут видеть только свободные места. Новые изменения в политике направлены на то, чтобы женщины чувствовали себя более комфортно, особенно во время путешествия без друзей или семьи», — говорится в сообщении.
Во время онлайн регистрации женщинам-пассажиркам будет показан стандартный план мест в их самолете, но он будет отличаться от других авиакомпаний тем, что места, занятые другими женщинами, будут подсвечиваться розовым цветом.
«IndiGo с гордостью объявляет о введении новой функции, которая имеет целью сделать путешествия более комфортными для наших пассажирок. Это было введено на основе исследования рынка и находится в пилотном режиме», — цитирует издание представителя авиакомпании.
Отмечается, что объявление вызвало неоднозначную реакцию: один пользователь платформы социальных сетей X назвал этот шаг «сексистским и дискриминационным».
Как пишет Mirror, хотя раньше как мужчины, так и женщины говорили, что они не хотят сидеть рядом с противоположным полом по религиозным соображениям, официальной процедуры не было.
Новая функция будет внедрена в августе 2024 года на всех рейсах авиакомпании, и женщины смогут пользоваться этой функцией при регистрации.
IndiGo является крупнейшим бюджетным оператором Индии, выполняющим около 2000 внутренних и международных рейсов в день.
По материалам:
УНІАН
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