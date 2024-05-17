Wizz Air расширила действие проездного на пять стран — Finance.ua

Wizz Air расширила действие проездного на пять стран Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Wizz Air расширила действие проездного на пять стран

Бюджетная авиакомпания Wizz Air расширила действие проездного Wizz Multipass на перелеты на пять стран. Теперь список помимо Италии, Польши, Албании включает также Великобританию и ОАЭ.

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Проездной позволяет путешествовать раз в месяц по любым международным маршрутам из выбранной страны по фиксированной цене в течении года и при этом бронировать билет всего за 5 дней до вылета. Проездной для Италии включает также внутренние перелеты.

Для покупки проездного пассажир должен выбрать страну, перелет в одну или обе стороны, а также указать, нужна ли ему дополнительная ручная кладь и багаж. От этого будет зависеть итоговая цена Wizz Multipass.

Проездной с малой ручной кладью, который включает перелет в одну сторону раз в месяц в течение года стоит 34,99 евро в месяц для Албании, 59,99 евро в месяц для Италии, Польши и ОАЭ, 64,99 евро в месяц для Великобритании.

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Wizz Multipass появился впервые в 2023 году и действовал только в течение полугода. Позже Wizz Air изменила условия действия проездного.

Сейчас пассажир оформляет подписку на рейсы Wizz Air на целый год, а деньги с него снимаются ежемесячно. Каждый месяц пассажир может совершить перелет по фиксированной цене. Если он этого не сделает, билет сгорает и не переносится на следующий месяц.

Wizz Air не разрешает вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил подписку. Передать авиабилет другому человеку нельзя.

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