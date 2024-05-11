У Wizz Air появился новый выгодный тариф для туристов — Finance.ua

У Wizz Air появился новый выгодный тариф для туристов Сегодня 17:05 — Фондовый рынок

У Wizz Air появился новый выгодный тариф для туристов

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь компания предлагает пассажирам линейку с 4 тарифами.

Об этом пишет Avianews.

Wizz Smart — идет следом за самым бюджетным тарифом Basic, включающим только маленькую ручную кладь с размерами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

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«В отличие от базового тарифа, Wizz Smart позволяет взять на борт самолета в дополнение к мелкой ручной клади еще и чемодан на колесиках или другую сумку с габаритами до 55×40×23 см и весом до 10 кг. Он также включает приоритетную посадку, бесплатный выбор стандартного места и возможность зарегистрироваться на рейс за 30 дней до вылета», — пишет Avianews.

Предполагается, что такой пакет услуг стоит дешевле, чем если докупать их дополнительно к тарифу Basic.

Однако в Avianews отмечают, что Wizz Air использует динамическое ценообразование на услуги.

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Поэтому перед покупкой авиабилета следует проверить, не дешевле ли докупить необходимые сервисы до базового тарифа, а не покупать все в одном пакете.

Wizz Air продает билеты по еще двум тарифам:

Wizz Go включает в себя маленькую ручную кладь, выбор стандартного места и багаж 20 кг. До появления нового тарифа Wizz Go включал больше услуг — крупную ручную кладь, приоритетную регистрацию и бесплатную регистрацию в аэропорту;

самый дорогой тариф Wizz Plus включает в себя крупную и мелкую ручную кладь, 32 кг багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за изменение рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на Wizz-счет.

УНІАН По материалам:

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