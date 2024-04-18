В Румынии полетела авиакомпания Bees Airlines, связанная с Украиной — Finance.ua

В Румынии полетела авиакомпания Bees Airlines, связанная с Украиной Сегодня 16:41 — Фондовый рынок

В Румынии полетела авиакомпания Bees Airlines, связанная с Украиной

Новая румынская авиакомпания Bees Airlines, связанная с Украиной, совершила первые рейсы.

На своем сайте авиаперевозчик заявил, что прошел все необходимые процедуры и получил сертификат эксплуатанта, позволяющий начать деятельность.

По данным онлайн-радара Flightradar24, с 19 по 25 марта единственный самолет Bees Airlines совершил несколько рейсов между столицей Румынии Бухарестом и румынским городом Крайова.

Сам авиаперевозчик заявляет, что намерен выполнять международные чартерные рейсы из Бухареста на самые популярные курорты Египта, Турции и других стран. Это позволяет сделать вывод, что первые перелеты между городами Румынии были необходимы для завершения сертификации и тренировки экипажей.

Флот Bees Airlines включает в себя один самолет Airbus A320 с регистрацией YR-BUZ. Он выпущен в 2003 году и раньше летал в Великобритании и Австралии. На фюзеляж авиалайнера нанесена реклама турецкого парка развлечений The land of legends.

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