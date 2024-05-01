В Wizz Air появилась новая услуга для туристов — Finance.ua
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В Wizz Air появилась новая услуга для туристов

Фондовый рынок
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В Wizz Air появилась новая услуга для туристов
В Wizz Air появилась новая услуга для туристов
Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Услуга позволяет клиентам покупать билеты на разные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчи и т. д.
Об этом сообщается на сайте Wizz Air.
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Путешественники теперь могут покупать билеты на различные мероприятия, в дополнение к бронированию авиабилетов.
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Широкий список включает мероприятия в более чем 65 странах:
Диснейленд, экскурсии в Лувр, дегустации пива в Праге и многое другое. Полный список доступных предложений можно найти на официальном сайте.
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Справка Finance.ua:

  • Wizz Air продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах. Отмена маршрутов повлияет на многие страны Европы — Сербия, Италия, Греция, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Египет, Израиль, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Саудовская Аравия, Великобритания, Литва, Кипр, Люксембург, Маль. Польша, Грузия, Иордания, Албания, Австрия, Латвия и Исландия.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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