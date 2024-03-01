Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов) — Finance.ua

Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов) Сегодня 04:06 — Фондовый рынок

Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов)

Wizz Air продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах.

Об этом пишет Lowcostavia.

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Отмена направлений связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus. Wizz Air сообщила об этой проблеме в своем финансовом отчете — похоже, что к концу первого квартала 2024 года перевозчик вынужден будет заземлить, по меньшей мере, 45 самолетов, то есть почти 1/5 текущего флота.

Отмена маршрутов повлияет на многие страны Европы — Сербия, Италия, Греция, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Египет, Израиль, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Саудовская Аравия, Великобритания, Литва, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Грузия, Иордания, Албания, Австрия, Латвия и Исландия.

Список отмененных маршрутов:

Белград

Белград — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)

Белград — Закинтос

Бухарест

Бухарест — Эдинбург

Катания

Катания — Ган

Катания — Ираклион

Катания — Милан Мальпенса

Катания — Миконос

Катания — Париж Бове

Катания — Шарм-эль-Шейх

Катания — Тель-Авив

Катания — Тира

Клуж-Напока

Клуж-Напока — Анталия (Запланированный новый маршрут отменен)

Клуж-Напока — Лион

Клуж-Напока — Мальта

Клуж-Напока — Венеция Тревизо

Краёва

Краёва — Барселона

Краёва — Кельн

Краёва — Дортмунд

Краёва — Мадрид

Краёва — Париж Бове

Краёва — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)

Дортмунд

Дортмунд — Ниш

Дортмунд — Ольштын-Мазуры

Дортмунд — Тиргу-Муреш

Гданьск

Гданьск — Кутаиси

Катовице

Катовице — Бристоль

Катовице — Рим Чампино (Заменено на Рим Фьюмичино)

Каунас

Каунас — Олесунн

Каунас — Берген

Каунас — Ставангер

Ларнака

Ларнака — Копенгаген

Ларнака — Даммам

Ларнака — Рияд

Лондон

Лондон Лутон — Хургада

Лондон Лутон — Любляна

Мемминген

Мемминген — Тиргу-Муреш

Милан

Милан Мальпенса — Комизо (Запланированный новый маршрут отменен)

Милан Мальпенса — Марса Аллам

Милан Мальпенса — Порту

Миконос

Миконос — Тель-Авив

Неаполь

Неаполь — Шарм-эль-Шейх

Неаполь — Скиатос

Неаполь — Тель-Авив

Рим

Рим Фьюмичино — Копенгаген (Запланированный новый маршрут отменен)

Рим Фьюмичино — Хургада

Рим Фьюмичино — Кутаиси (Заменяет Рим Чампино)

Рим Фьюмичино — Кувейт

Рим Фьюмичино — Люксембург

Скопье

Скопье — Люксембург

София

София — Стокгольм Скавста

Тимишоара

Тимишоара — Ган

Тимишоара — Рим Чампино (Заменяет Рим Фьюмичино)

Тирана

Тирана — Комизо

Тирана — Ламеция Терме

Варна

Варна — Кельн

Варна — Ларнака

Варна — Тель-Авив

Венеция

Венеция Марко Поло — Амман

Венеция Марко Поло — Пальма де Мальорка

Венеция Марко Поло — Тель-Авив

Венеция Марко Поло — Тира

Верона

Верона — Катания

Вена

Вена — Дубровник

Вена — Кувейт

Вена — Ниш

Вильнюс

Вильнюс — Ницца

Вильнюс — Рейкьявик Кеплавик

Вильнюс — Рим Фьюмичино (заменяет Рим Чампино).

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