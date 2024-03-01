Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов) — Finance.ua
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Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов)

Фондовый рынок
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Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов)
Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов)
Wizz Air продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах.
Об этом пишет Lowcostavia.
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Отмена направлений связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus. Wizz Air сообщила об этой проблеме в своем финансовом отчете — похоже, что к концу первого квартала 2024 года перевозчик вынужден будет заземлить, по меньшей мере, 45 самолетов, то есть почти 1/5 текущего флота.
Отмена маршрутов повлияет на многие страны Европы — Сербия, Италия, Греция, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Египет, Израиль, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Саудовская Аравия, Великобритания, Литва, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Грузия, Иордания, Албания, Австрия, Латвия и Исландия.

Список отмененных маршрутов:

Белград
  • Белград — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)
  • Белград — Закинтос
Бухарест
  • Бухарест — Эдинбург
Катания
  • Катания — Ган
  • Катания — Ираклион
  • Катания — Милан Мальпенса
  • Катания — Миконос
  • Катания — Париж Бове
  • Катания — Шарм-эль-Шейх
  • Катания — Тель-Авив
  • Катания — Тира
Клуж-Напока
  • Клуж-Напока — Анталия (Запланированный новый маршрут отменен)
  • Клуж-Напока — Лион
  • Клуж-Напока — Мальта
  • Клуж-Напока — Венеция Тревизо
Краёва
  • Краёва — Барселона
  • Краёва — Кельн
  • Краёва — Дортмунд
  • Краёва — Мадрид
  • Краёва — Париж Бове
  • Краёва — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)
Дортмунд
  • Дортмунд — Ниш
  • Дортмунд — Ольштын-Мазуры
  • Дортмунд — Тиргу-Муреш
Гданьск
  • Гданьск — Кутаиси
Катовице
  • Катовице — Бристоль
  • Катовице — Рим Чампино (Заменено на Рим Фьюмичино)
Каунас
  • Каунас — Олесунн
  • Каунас — Берген
  • Каунас — Ставангер
Ларнака
  • Ларнака — Копенгаген
  • Ларнака — Даммам
  • Ларнака — Рияд
Лондон
  • Лондон Лутон — Хургада
  • Лондон Лутон — Любляна
Мемминген
  • Мемминген — Тиргу-Муреш
Милан
  • Милан Мальпенса — Комизо (Запланированный новый маршрут отменен)
  • Милан Мальпенса — Марса Аллам
  • Милан Мальпенса — Порту
Миконос
  • Миконос — Тель-Авив
Неаполь
  • Неаполь — Шарм-эль-Шейх
  • Неаполь — Скиатос
  • Неаполь — Тель-Авив
Рим
  • Рим Фьюмичино — Копенгаген (Запланированный новый маршрут отменен)
  • Рим Фьюмичино — Хургада
  • Рим Фьюмичино — Кутаиси (Заменяет Рим Чампино)
  • Рим Фьюмичино — Кувейт
  • Рим Фьюмичино — Люксембург
Скопье
  • Скопье — Люксембург
София
  • София — Стокгольм Скавста
Тимишоара
  • Тимишоара — Ган
  • Тимишоара — Рим Чампино (Заменяет Рим Фьюмичино)
Тирана
  • Тирана — Комизо
  • Тирана — Ламеция Терме
Варна
  • Варна — Кельн
  • Варна — Ларнака
  • Варна — Тель-Авив
Венеция
  • Венеция Марко Поло — Амман
  • Венеция Марко Поло — Пальма де Мальорка
  • Венеция Марко Поло — Тель-Авив
  • Венеция Марко Поло — Тира
Верона
  • Верона — Катания
Вена
  • Вена — Дубровник
  • Вена — Кувейт
  • Вена — Ниш
Вильнюс
  • Вильнюс — Ницца
  • Вильнюс — Рейкьявик Кеплавик
  • Вильнюс — Рим Фьюмичино (заменяет Рим Чампино).

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По материалам:
Finance.ua
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