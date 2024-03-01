Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов) — Finance.ua

Wizz Air отменяет большое количество рейсов (список стран и городов)
Wizz Air продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах.
Об этом пишет Lowcostavia.
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Отмена направлений связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus. Wizz Air сообщила об этой проблеме в своем финансовом отчете — похоже, что к концу первого квартала 2024 года перевозчик вынужден будет заземлить, по меньшей мере, 45 самолетов, то есть почти 1/5 текущего флота.
Отмена маршрутов повлияет на многие страны Европы — Сербия, Италия, Греция, Румыния, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Египет, Израиль, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Саудовская Аравия, Великобритания, Литва, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Грузия, Иордания, Албания, Австрия, Латвия и Исландия.
Список отмененных маршрутов:
Белград
- Белград — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)
- Белград — Закинтос
Бухарест
- Бухарест — Эдинбург
Катания
- Катания — Ган
- Катания — Ираклион
- Катания — Милан Мальпенса
- Катания — Миконос
- Катания — Париж Бове
- Катания — Шарм-эль-Шейх
- Катания — Тель-Авив
- Катания — Тира
Клуж-Напока
- Клуж-Напока — Анталия (Запланированный новый маршрут отменен)
- Клуж-Напока — Лион
- Клуж-Напока — Мальта
- Клуж-Напока — Венеция Тревизо
Краёва
- Краёва — Барселона
- Краёва — Кельн
- Краёва — Дортмунд
- Краёва — Мадрид
- Краёва — Париж Бове
- Краёва — Рим Фьюмичино (Заменено на Рим Чампино)
Дортмунд
- Дортмунд — Ниш
- Дортмунд — Ольштын-Мазуры
- Дортмунд — Тиргу-Муреш
Гданьск
- Гданьск — Кутаиси
Катовице
- Катовице — Бристоль
- Катовице — Рим Чампино (Заменено на Рим Фьюмичино)
Каунас
- Каунас — Олесунн
- Каунас — Берген
- Каунас — Ставангер
Ларнака
- Ларнака — Копенгаген
- Ларнака — Даммам
- Ларнака — Рияд
Лондон
- Лондон Лутон — Хургада
- Лондон Лутон — Любляна
Мемминген
- Мемминген — Тиргу-Муреш
Милан
- Милан Мальпенса — Комизо (Запланированный новый маршрут отменен)
- Милан Мальпенса — Марса Аллам
- Милан Мальпенса — Порту
Миконос
- Миконос — Тель-Авив
Неаполь
- Неаполь — Шарм-эль-Шейх
- Неаполь — Скиатос
- Неаполь — Тель-Авив
Рим
- Рим Фьюмичино — Копенгаген (Запланированный новый маршрут отменен)
- Рим Фьюмичино — Хургада
- Рим Фьюмичино — Кутаиси (Заменяет Рим Чампино)
- Рим Фьюмичино — Кувейт
- Рим Фьюмичино — Люксембург
Скопье
- Скопье — Люксембург
София
- София — Стокгольм Скавста
Тимишоара
- Тимишоара — Ган
- Тимишоара — Рим Чампино (Заменяет Рим Фьюмичино)
Тирана
- Тирана — Комизо
- Тирана — Ламеция Терме
Варна
- Варна — Кельн
- Варна — Ларнака
- Варна — Тель-Авив
Венеция
- Венеция Марко Поло — Амман
- Венеция Марко Поло — Пальма де Мальорка
- Венеция Марко Поло — Тель-Авив
- Венеция Марко Поло — Тира
Верона
- Верона — Катания
Вена
- Вена — Дубровник
- Вена — Кувейт
- Вена — Ниш
Вильнюс
- Вильнюс — Ницца
- Вильнюс — Рейкьявик Кеплавик
- Вильнюс — Рим Фьюмичино (заменяет Рим Чампино).
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