Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши — Finance.ua
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Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши

Фондовый рынок
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Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши
Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши
Авиакомпания Wizz Air отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши на летний сезон.
Об этом пишет портал yavp.pl.
Наибольшее сокращение рейсов планируется в аэропортах Вроцлава, Катовице и Кракова. Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года.
Причина отмены маршрутов: обнаружены неисправности в двигателях установленных на самолетах Airbus A320neo и A321neo, которые эксплуатирует Wizz Air. Авиалайнеры ждут дополнительных проверок.

Рейсы отменят:

  • из Вроцлава в Кутаиси, Валенсию, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;
  • из Катовице в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;
  • из Кракова в Кутаиси, Стокгольм, Валенсию, Катанию, Бургас, Бирмингем, Лидс;
  • из Варшавы в Бирмингем, Марракеш, Агадир;
  • из Гданьска в Кутаиси.
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Кроме того, часть рейсов Wizz Air из Польши, запланированных в новом расписании, появятся позже, чем планировалось. В частности, улететь по отдельным направлениям можно будет не с апреля, а с июня 2024 года.
Напомним, ранее в Wizz Air сообщили, что добавляют новые рейсы.
Новые рейсы будут осуществляться по маршрутам:
  • Зальцбург (Австрия) — Лондон Лутон (Англия) — с 8 февраля 2024 года трижды в неделю;
  • Зальцбург (Австрия) — Скопье (Македония) — с 1 апреля 2024 года трижды в неделю;
  • Зальцбург (Австрия) — Бухарест (Румыния) — со 2 апреля 2024 года трижды в неделю;
  • Абу-Даби (ОАЭ) — Туркестан (Казахстан) — с 16 января 2024 года — трижды в неделю.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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