Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши — Finance.ua

Wizz Air отменил более 20 маршрутов из Польши
Авиакомпания Wizz Air отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши на летний сезон.
Об этом пишет портал yavp.pl.
Наибольшее сокращение рейсов планируется в аэропортах Вроцлава, Катовице и Кракова. Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года.
Причина отмены маршрутов: обнаружены неисправности в двигателях установленных на самолетах Airbus A320neo и A321neo, которые эксплуатирует Wizz Air. Авиалайнеры ждут дополнительных проверок.
Рейсы отменят:
- из Вроцлава в Кутаиси, Валенсию, Дубровник, Бургас, Родос, Дортмунд, Бирмингем;
- из Катовице в Берген, Осло-Торп, Акабу, Брюссель-Шарлеруа, Кастельон, Ибицу;
- из Кракова в Кутаиси, Стокгольм, Валенсию, Катанию, Бургас, Бирмингем, Лидс;
- из Варшавы в Бирмингем, Марракеш, Агадир;
- из Гданьска в Кутаиси.
Кроме того, часть рейсов Wizz Air из Польши, запланированных в новом расписании, появятся позже, чем планировалось. В частности, улететь по отдельным направлениям можно будет не с апреля, а с июня 2024 года.
Напомним, ранее в Wizz Air сообщили, что добавляют новые рейсы.
Новые рейсы будут осуществляться по маршрутам:
- Зальцбург (Австрия) — Лондон Лутон (Англия) — с 8 февраля 2024 года трижды в неделю;
- Зальцбург (Австрия) — Скопье (Македония) — с 1 апреля 2024 года трижды в неделю;
- Зальцбург (Австрия) — Бухарест (Румыния) — со 2 апреля 2024 года трижды в неделю;
- Абу-Даби (ОАЭ) — Туркестан (Казахстан) — с 16 января 2024 года — трижды в неделю.
Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью