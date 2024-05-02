Wizz Air проводит серию распродаж: детали — Finance.ua

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Wizz Air проводит серию распродаж: детали

Личные финансы
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Wizz Air проводит серию распродаж: детали
Wizz Air проводит серию распродаж: детали
К 20-летию полетов авиакомпания Wizz Air начала серию распродаж, которая продлится 20 дней.
Об этом сообщает портал Avianews.

Как Wizz Air будет проводить акции

С 30 апреля по 19 мая 2024 года лоукостер будет ежедневно проводить различные акции, позволяющие путешествовать дешевле.
Детали распродаж не раскрывают, но пассажиры узнают, на что имеют скидку в день ее действия.
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К примеру, акция 1 мая предполагала, что пассажиры могли забронировать стандартные места со скидкой 20% на рейсах Wizz Air, которые будут выполняться до 31 июля 2024 года.
Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.
Напомним, ранее Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Услуга позволяет клиентам покупать билеты на разные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчи и т. д.

Справка Finance.ua:

  • сейчас под брендом Wizz Air работают несколько авиакомпаний, зарегистрированных в Венгрии, Мальте, Великобритании и ОАЭ;
  • В марте компания сообщила, что продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах. Отмена направлений связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus;
  • в феврале Wizz Air сообщила об отмене более 20 маршрутов из аэропортов Польши на летний сезон. Наибольшее сокращение рейсов планируется в аэропортах Вроцлава, Катовице и Кракова. Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года.

Страхование для выезда за границу

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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