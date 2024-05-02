Wizz Air проводит серию распродаж: детали — Finance.ua

Wizz Air проводит серию распродаж: детали Сегодня 17:21 — Личные финансы

Wizz Air проводит серию распродаж: детали

К 20-летию полетов авиакомпания Wizz Air начала серию распродаж, которая продлится 20 дней.

Об этом сообщает портал Avianews.

Как Wizz Air будет проводить акции

С 30 апреля по 19 мая 2024 года лоукостер будет ежедневно проводить различные акции, позволяющие путешествовать дешевле.

Детали распродаж не раскрывают, но пассажиры узнают, на что имеют скидку в день ее действия.

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К примеру, акция 1 мая предполагала, что пассажиры могли забронировать стандартные места со скидкой 20% на рейсах Wizz Air, которые будут выполняться до 31 июля 2024 года.

Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.

и т. д. Напомним, ранее Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Услуга позволяет клиентам покупать билеты на разные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчи

Справка Finance.ua:

сейчас под брендом Wizz Air работают несколько авиакомпаний, зарегистрированных в Венгрии, Мальте, Великобритании и ОАЭ;

В марте компания сообщила, что продолжает сокращать маршрутную сеть в нескольких европейских странах. Отмена направлений связана с трудностями в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, установленных в самолетах Airbus;

в феврале Wizz Air сообщила об отмене более 20 маршрутов из аэропортов Польши на летний сезон. Наибольшее сокращение рейсов планируется в аэропортах Вроцлава, Катовице и Кракова. Отмена рейсов начнется в апреле 2024 года.

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