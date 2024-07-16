Выплаты беженцам в Германии: что нужно знать — Finance.ua

Выплаты беженцам в Германии: что нужно знать Сегодня 20:08 — Личные финансы

Выплаты беженцам в Германии: что нужно знать

В июле в Германии изменились условия выплат по безработице, получаемые украинскими беженцами.

Добавляются новые услуги и денежное пособие от центров занятости, информируют на ukrainianingermany. de, пишет Район.Закордон.

В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для тех, кто имеет доход менее прожиточного минимума и не имеет работы.

Читайте также Какие земли в Германии еще принимают беженцев из Украины: правила въезда

Размеры помощи Bürgergeld для украинцев в Германии:

дети 14−17 лет — 471 евро;



дети в возрасте 6−13 лет — 390 евро;

дети до 5 лет — 357 евро;

родители-одиночки или одинокие взрослые — 563 евро;

семейная пара или партнеры — 506 евро;



Пособие могут получить трудоспособные лица от 15 до 64 лет и члены их семей. Такие люди отвечают критериям:

проживают в Германии на постоянной основе;

способны работать от 3 часов в день 5 дней в неделю;

неспособны покрывать свои потребности за счет дохода и собственных активов.

Граждане Украины, проживающие на территории Германии с временной защитой, также могут получить пособие Bürgergeld.

Читайте также Выплаты в Германии: украинским беженцам готовят изменения в условиях трудоустройства

Эта выплата не распространяется на следующие категории:

иностранцев с разрешением на работу в Германии;

граждан стран ЕС, приезжающих в поисках работы;

граждан Германии, проживающих за границей.

Какие доходы можно иметь для получения Bürgergeld

При подаче заявления на получение Bürgergeld проверяются доходы заявителя, в том числе украинцев. Следует также предоставить данные о доходах всех членов семьи, с которыми проживает заявитель.

Не принимаются во внимание следующие денежные поступления:

зарплата менее 100 евро в месяц;

поддержка биржи труда в обучении;

выплаты по инвалидности;

возврат денег за товар или услугу.

Читайте также Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос

Имуществом считается наличные деньги, депозиты в банке, недвижимость, автомобили, драгоценности, акции. Если имущество не может приносить дополнительный заработок — например, для продажи или сдачи в аренду — заявитель будет иметь право на получение финансовой помощи.

Выплат могут лишить: условия

Если человек, получающий пособие по безработице, отказывается от предложенной работы, соответствующей его профессии или квалификации, может лишиться части выплат.

К примеру:

При отказе от посещения интеграционных курсов, работы, семинаров по трудоустройству сумму 10% на 1 месяц за первое нарушение; 20% на 2 месяца за повторное нарушение; 30% в 3 месяца за третье нарушение.

Игнорирование назначенного Джобцентром срока (времени визита) без уважительной причины — пособие уменьшают на 10% каждый месяц. Санкции могут суммировать, но только до 30%.

Увольнение с работы без уважительной причины — пособие могут уменьшить на 30% на 3 месяца.

За сокрытие правдивой информации об имуществе или доходе потребуют возврата выплаченных средств и могут быть оштрафованы. Целенаправленное сокрытие считается мошенничеством, которое карается лишением свободы на 5 лет.

Изменения в июле: чего ждать украинцам

Проживание по указанному адресу на постоянной основе является обязательным условием получения выплаты Bürgergeld. Под этим понимается, что человек может появиться на встрече без опоздания, без неоправданных усилий и за свой счет. Это также касается посещения центра занятости.

Получатели пособия должны своевременно реагировать на письма и запросы центра занятости в рабочие дни, включая субботу. Для того чтобы пропустить «термин» (назначенный визит), должна быть предварительно согласована важная причина: медицинский термин, церковное событие, общественная активность, поиск работы, добровольная работа или оплачиваемая удаленная работа. При этом пропустить можно не более 21 дня в год.

Читайте также Что мешает украинцам найти работу в Германии

Также центр занятости вводит дополнительную финансовую поддержку для получения профессиональной квалификации. В частности, на повышение квалификации будут предоставляться ежемесячно 150 евро. Также при сдаче промежуточного экзамена будут предоставлять премию 1000 евро. При сдаче выпускного можно дополнительно получить 1500 евро.

Если человек устраивается на бюджетную форму обучения по субсидии, центр занятости продолжает финансовую поддержку сроком до 3 лет, начиная с 1 июля 2023 года. Этого времени должно хватить для завершения обучения и получения нужной квалификации.

Украинцы могут обучаться для возвращения в выбранную профессию на длительный период и получать дополнительный Bürgergeld-Bonus в 75 евро в месяц.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.