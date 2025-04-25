Выезд украинцев за границу: новые тенденции — Finance.ua

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Выезд украинцев за границу: новые тенденции

Личные финансы
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Выезд украинцев за границу: новые тенденции
Выезд украинцев за границу: новые тенденции
Миграционные намерения украинцев стабильны: 13% планируют выехать в течение полугода. Чаще всего выбирают Германию и Польшу из-за безопасности, работы и поддержки родственников.
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Об этом рассказала социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.
Как рассказала Близнюк, по данным последнего миграционного исследования, которое Gradus Research проводил в апреле 2025 года, миграционные намерения украинцев остаются стабильными по сравнению с предыдущими периодами. В частности, 13% респондентов сообщили, что планируют выехать за пределы Украины в течение следующих шести месяцев — для временного или для постоянного проживания.
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Желание уехать чаще фиксируется среди младших респондентов (18−24 лет). Молодежь более мобильна, чувствительна к возможностям за границей, более свободна во владении языками и менее привязана к месту жительства. Эти намерения остаются на стабильном уровне за последние полгода, что свидетельствует об отсутствии резких изменений в мотивации к выезду.
В то же время мы видим, что потенциальные мигранты чувствительны к изменениям безопасности, экономической и социальной ситуации в стране. Те, кто не планирует покидать Украину, могут изменить свое мнение в случае ухудшения условий — особенно из-за отсутствия понимания перспектив, экономической нестабильности и риска новой эскалации боевых действий
— отмечает Близнюк.

Близнюк говорит, что ключевыми факторами, побуждающими к выезду украинцев за границу, по-прежнему остаются угроза жизни и здоровью собственному или семьи, а также возможная оккупация региона россией. Их выбирают около половины респондентов.
Германия и Польша продолжают оставаться самыми популярными направлениями среди тех, кто планирует выезд в ближайшие полгода. Такой выбор обусловлен наличием родственников или друзей в этих странах, безопасностью и возможностями трудоустройства или помощи.
Респонденты ориентируются на экономическую стабильность, наличие социальных гарантий, возможность найти работу и качество медицины и образования.
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По ее словам, соответственно, Германия сохраняет лидерство как страна с высокими социальными гарантиями, активной поддержкой украинских беженцев и стабильной экономикой.
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Польша остается популярной из-за языковой и культурной близости, а также из-за большой украинской диаспоры, которая обеспечивает «мягкий вход» в новую реальность.

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По материалам:
УНН
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