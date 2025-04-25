Выезд украинцев за границу: новые тенденции — Finance.ua

Выезд украинцев за границу: новые тенденции Сегодня 19:04 — Личные финансы

Выезд украинцев за границу: новые тенденции

Миграционные намерения украинцев стабильны: 13% планируют выехать в течение полугода. Чаще всего выбирают Германию и Польшу из-за безопасности, работы и поддержки родственников.

Читайте также Германия готовит изменения относительно беженцев

Об этом рассказала социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.

Как рассказала Близнюк, по данным последнего миграционного исследования, которое Gradus Research проводил в апреле 2025 года, миграционные намерения украинцев остаются стабильными по сравнению с предыдущими периодами. В частности, 13% респондентов сообщили, что планируют выехать за пределы Украины в течение следующих шести месяцев — для временного или для постоянного проживания.

Читайте также Германия предоставляет более 7 млн евро экстренной помощи для энергетики Украины

Желание уехать чаще фиксируется среди младших респондентов (18−24 лет). Молодежь более мобильна, чувствительна к возможностям за границей, более свободна во владении языками и менее привязана к месту жительства. Эти намерения остаются на стабильном уровне за последние полгода, что свидетельствует об отсутствии резких изменений в мотивации к выезду.

В то же время мы видим, что потенциальные мигранты чувствительны к изменениям безопасности, экономической и социальной ситуации в стране. Те, кто не планирует покидать Украину, могут изменить свое мнение в случае ухудшения условий — особенно из-за отсутствия понимания перспектив, экономической нестабильности и риска новой эскалации боевых действий — отмечает Близнюк.

Близнюк говорит, что ключевыми факторами, побуждающими к выезду украинцев за границу, по-прежнему остаются угроза жизни и здоровью собственному или семьи, а также возможная оккупация региона россией. Их выбирают около половины респондентов.

Германия и Польша продолжают оставаться самыми популярными направлениями среди тех, кто планирует выезд в ближайшие полгода. Такой выбор обусловлен наличием родственников или друзей в этих странах, безопасностью и возможностями трудоустройства или помощи.

Респонденты ориентируются на экономическую стабильность, наличие социальных гарантий, возможность найти работу и качество медицины и образования.

Читайте также Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу

По ее словам, соответственно, Германия сохраняет лидерство как страна с высокими социальными гарантиями, активной поддержкой украинских беженцев и стабильной экономикой.

Читайте также Сколько ждать возврата излишне уплаченного налога в Польше

Польша остается популярной из-за языковой и культурной близости, а также из-за большой украинской диаспоры, которая обеспечивает «мягкий вход» в новую реальность.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.