Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу — Finance.ua

Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу Сегодня 10:14 — Личные финансы

Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу

Как сообщает пограничная служба, в прошлом году Германия вернула в Польшу 690 иностранцев. В основном это россияне, афганцы и индусы. Однако среди выдворенных иностранцев есть также граждане Украины.

Пограничник рассказали, что количество возвращенных в Польшу мигрантов в 10 тысяч значительно преувеличено. Хотя пограничная служба подтверждает, что количество мигрантов, которых Германия передает Польше, с 2022 года растет. Об этом пишет Incoland.net

По данным Rzeczpospolita, в 2020 году количество иностранцев, возвращенных из Германии в Польшу: составляло в общей сложности 335 человек, в 2021 году — 342 человека, в 2022 году — 630, в 2023 году — 968 человек, в 2024 году — 690.

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В период с 1 января по 31 марта 2025 года из Германии в Польшу было переправлено более 170 человек, преимущественно граждан Сирии, россии и Украины.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел и администрации, ответственный за миграцию Мацей Дущик, в основном в Польшу возвращают тех украинцев, у которых есть польские карты побыта и просроченные паспорта.

от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых. Напомним, Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления — почти 1,65 млрд злотых.

Справка Finance.ua:

Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность польскому народу.

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

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