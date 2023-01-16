Карта побыту в Польше: самые распространенные ошибки при подаче документов — Finance.ua

Карта побыту в Польше: самые распространенные ошибки при подаче документов
Для оформления Карты побыту в Польше нужно подготовить ряд документов и стоять в очередях для их подачи. В то же время нет гарантии, что заявитель получит долгожданный документ. Рассказываем о типичных ошибках, которые могут стать причиной отказа.
Незаполненные разделы заявления
Оставлять пустыми какие-либо разделы заявления нельзя. Если вопрос не затрагивает вас, пишите «nie dotyczy» или «brak». В противном случае вас вызовут на повторное интервью.
Правописание имени и фамилии
Украинцы часто совершают ошибки при заполнении своих данных. Пишите свое имя латинскими буквами по украинским правилам транслитерации. Если у вас есть загранпаспорт, укажите имя, как в этом документе.
Несоблюдение требований относительно фото
Ужонд сформировал четкие требования к фотографиям, которые нужно добавить к заявлению на открытие Карты побыту:
- количество — 4 фотографии;
- размер — 45*35 мм;
- актуальность — фотография должна быть сделана за последние полгода;
- четкий фон — вас должны сфотографировать на ярком однотонном фоне;
- лицо должно занимать 70-80% фотографии с четким изображением глаз и головы от макушки до плеч;
- нужно смотреть прямо со спокойным выражением лица и распущенными волосами.
Обратите внимание на исключения:
- человек, имеющий дефекты глаз, может добавить фотографию, где он или она находится в темных очках или линзах. В этом случае необходимы документы или справка, подтверждающие инвалидность;
- если иностранец носит головной убор по религиозным взглядам, он может фотографироваться в нем при условии, что лицо полностью видно. Однако следует добавить заявление о принадлежности к религиозному сообществу.
Какую ошибку допускают? Часто украинцы самостоятельно вклеивают фотографию в заявление, чего нельзя делать. Вам нужно только принести фото, а работник учреждения самостоятельно его вклеит.
Подписание заявления
Подпись в неправильных местах, выход за пределы специального поля или отсутствие подписи тоже могут стать причинами отказа в предоставлении карты побыту. Обратите внимание на правила:
- совершеннолетние лица должны оставить подпись на 7 странице, не выходя за рамки специального поля;
- несовершеннолетние не подписывают заявление;
- на 8-й странице взрослые пишут свое имя латинскими буквами;
- вместо имени детей указывают имя, фамилию и подпись родителей.
Какие документы приносить: оригиналы или копии
Еще одна типичная ошибка — отсутствие оригиналов или копий во время визита в ужонд. Вместе с оригиналами берите копии. Работник учреждения сравнит оригиналы с копиями и оставит последние в ужонде. Заверять копии у нотариуса не нужно.
Исключения: Залончник 1 и Опиния старосты — документы, которые следует подавать в оригиналах. Их предоставляют те, кто получает карту побыту от работы.
Те, кто не может записаться на визит в ужонд, отправляют документы по почте. Обычная ошибка — отправка документов обычным письмом, а не письмом с уведомлением.
Кроме того, убедитесь, что в вашем договоре прописаны все члены семьи, включая детей.
Также следите, чтобы документы не были просрочены, иначе вам могут не выдать Карту побыту. Если срок любого документа истек, а ваша заявка еще на рассмотрении — донесите актуальный вариант.
Сообщения об ошибках в документах
Если ужонд нашел ошибки или отсутствие документа, вы получите письмо с просьбой исправить неточности или добавить документ. Что допускают украинцы — игнорируют указанные в письме сроки. Как результат дело не рассматривают, а заявитель получает отказ. Поэтому важно общаться с ужондом и сообщить, если вы не успеваете предоставить определенный документ.
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