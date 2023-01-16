Карта побыту в Польше: самые распространенные ошибки при подаче документов — Finance.ua

Карта побыту в Польше: самые распространенные ошибки при подаче документов Сегодня 20:08 — Личные финансы

Карта побыту в Польше: самые распространенные ошибки при подаче документов

Для оформления Карты побыту в Польше нужно подготовить ряд документов и стоять в очередях для их подачи. В то же время нет гарантии, что заявитель получит долгожданный документ. Рассказываем о типичных ошибках, которые могут стать причиной отказа.

Незаполненные разделы заявления

Оставлять пустыми какие-либо разделы заявления нельзя. Если вопрос не затрагивает вас, пишите «nie dotyczy» или «brak». В противном случае вас вызовут на повторное интервью.

Правописание имени и фамилии

Украинцы часто совершают ошибки при заполнении своих данных. Пишите свое имя латинскими буквами по украинским правилам транслитерации. Если у вас есть загранпаспорт, укажите имя, как в этом документе.

Несоблюдение требований относительно фото

Ужонд сформировал четкие требования к фотографиям, которые нужно добавить к заявлению на открытие Карты побыту:

количество — 4 фотографии;

размер — 45*35 мм;



актуальность — фотография должна быть сделана за последние полгода;

четкий фон — вас должны сфотографировать на ярком однотонном фоне;



лицо должно занимать 70-80% фотографии с четким изображением глаз и головы от макушки до плеч;



нужно смотреть прямо со спокойным выражением лица и распущенными волосами.



Обратите внимание на исключения:

человек, имеющий дефекты глаз, может добавить фотографию, где он или она находится в темных очках или линзах. В этом случае необходимы документы или справка, подтверждающие инвалидность;

если иностранец носит головной убор по религиозным взглядам, он может фотографироваться в нем при условии, что лицо полностью видно. Однако следует добавить заявление о принадлежности к религиозному сообществу.

Какую ошибку допускают? Часто украинцы самостоятельно вклеивают фотографию в заявление, чего нельзя делать. Вам нужно только принести фото, а работник учреждения самостоятельно его вклеит.

Подписание заявления

Подпись в неправильных местах, выход за пределы специального поля или отсутствие подписи тоже могут стать причинами отказа в предоставлении карты побыту. Обратите внимание на правила:

совершеннолетние лица должны оставить подпись на 7 странице, не выходя за рамки специального поля;

несовершеннолетние не подписывают заявление;

на 8-й странице взрослые пишут свое имя латинскими буквами;



вместо имени детей указывают имя, фамилию и подпись родителей.

Какие документы приносить: оригиналы или копии

Еще одна типичная ошибка — отсутствие оригиналов или копий во время визита в ужонд. Вместе с оригиналами берите копии. Работник учреждения сравнит оригиналы с копиями и оставит последние в ужонде. Заверять копии у нотариуса не нужно.

Исключения: Залончник 1 и Опиния старосты — документы, которые следует подавать в оригиналах. Их предоставляют те, кто получает карту побыту от работы.

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Те, кто не может записаться на визит в ужонд, отправляют документы по почте. Обычная ошибка — отправка документов обычным письмом, а не письмом с уведомлением.

Кроме того, убедитесь, что в вашем договоре прописаны все члены семьи, включая детей.

Также следите, чтобы документы не были просрочены, иначе вам могут не выдать Карту побыту. Если срок любого документа истек, а ваша заявка еще на рассмотрении — донесите актуальный вариант.

Сообщения об ошибках в документах

Если ужонд нашел ошибки или отсутствие документа, вы получите письмо с просьбой исправить неточности или добавить документ. Что допускают украинцы — игнорируют указанные в письме сроки. Как результат дело не рассматривают, а заявитель получает отказ. Поэтому важно общаться с ужондом и сообщить, если вы не успеваете предоставить определенный документ.

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