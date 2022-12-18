Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта — Finance.ua
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Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта

Личные финансы
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Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта
Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта
В Польше упростили процедуру подачи заявок на получение Карты побыта. Управления по делам иностранцев представили новый сервис, позволяющий сделать это онлайн.
Так, заполнить и отправить заявление (wniosek) на получение вида на жительство в Польше можно в Модуле обслуживания дел (MOS) по ссылке. Сервис имеет 7 языковых версий, в том числе и украинскую.
Кроме того, MOS поможет заявителю правильно подготовить все необходимые документы, а также предоставит информацию о миграции.
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Обратите внимание, если иностранец подал заявление и уже ожидает Карту побыта, ему не нужно подавать новую заявку через MOS.

Какие услуги доступны в сервисе подачи заявок на Карту побыта

  • Иностранцы могут заполнить онлайн-формы заявлений на получение разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта) и отправить их соответствующему воеводе;
  • Проверить возможности пребывания в зависимости от ситуации, в которой находится иностранец;
  • Получить информацию о процедурах, регулирующих вопросы въезда в Польшу, пребывания и выезда иностранцев из страны;
  • Узнать информацию о наиболее распространенных ошибках на разных этапах подачи документов;
  • Получить доступ к контрольным спискам процедур, чтобы убедиться, что все шаги сделаны верно;
  • Получите формы заявлений для заполнения в электронном виде.
Электронная версия заявки, заполненной в MOS, должна быть напечатана, подписана и подана во время личного визита в Воеводское управление. В будущем на портале планируется оставить заявления только в электронном виде.
По материалам:
Телеканал 24
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