Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта — Finance.ua

Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта Сегодня 17:26 — Личные финансы

Иностранцам в Польше упростили подачу заявки на Карту побыта

В Польше упростили процедуру подачи заявок на получение Карты побыта. Управления по делам иностранцев представили новый сервис, позволяющий сделать это онлайн.

Так, заполнить и отправить заявление (wniosek) на получение вида на жительство в Польше можно в Модуле обслуживания дел (MOS) по ссылке . Сервис имеет 7 языковых версий, в том числе и украинскую.

Кроме того, MOS поможет заявителю правильно подготовить все необходимые документы, а также предоставит информацию о миграции.

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Обратите внимание, если иностранец подал заявление и уже ожидает Карту побыта, ему не нужно подавать новую заявку через MOS.

Какие услуги доступны в сервисе подачи заявок на Карту побыта

Иностранцы могут заполнить онлайн-формы заявлений на получение разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта) и отправить их соответствующему воеводе;

Проверить возможности пребывания в зависимости от ситуации, в которой находится иностранец;

Получить информацию о процедурах, регулирующих вопросы въезда в Польшу, пребывания и выезда иностранцев из страны;

Узнать информацию о наиболее распространенных ошибках на разных этапах подачи документов;

Получить доступ к контрольным спискам процедур, чтобы убедиться, что все шаги сделаны верно;

Получите формы заявлений для заполнения в электронном виде.

Электронная версия заявки, заполненной в MOS, должна быть напечатана, подписана и подана во время личного визита в Воеводское управление. В будущем на портале планируется оставить заявления только в электронном виде.

Телеканал 24 По материалам:

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