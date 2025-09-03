0 800 307 555
Все меньше людей из Польши уезжают в Германию на заработки: почему так

В прошлом году в Германию приехало меньше поляков, чем уехало. Такая ситуация произошла впервые со времен падения Берлинской стены в 1989 году. Одной из причин британское издание называет динамичный экономический рост Польши, пишет inpoland.
В 2024 году в Германию прибыло 76 320 поляков, а уехало 88 388, что составляет разницу в 12 068 человек. С момента вступления Польши в Европейский Союз в 2004 году в Германию переехало более 2,5 миллионов поляков, что в среднем составляет более 120 тыс. человек в год.

Причины

Главными причинами такой ситуации эксперты называют тоску по дому, продолжающийся экономический кризис в Германии, рост польской экономики, разочарование немецкой бюрократией и жесткостью социальной системы, а также правительственные программы в Польше.
Анджей Калюжа из Немецкого института польских дел в Дармштадте подтвердил, что «пока не так много факторов привлекают поляков в Германию». Он отметил, что в Польше достаточно низкая безработица, поэтому работу найти не сложно.
Зарплаты
Также эксперт обратил внимание на зарплаты: несмотря на то, что заработки в Германии все же выше, однако и проживание в Германии дороже.
Как отмечает Times, несмотря на то, что зарплата квалифицированного работника в Варшаве несколько ниже, чем в Берлине, жилье, питание и уход за детьми остаются дешевле в столице Польши.
Как было
По подсчетам 2004 года, средняя годовая зарплата в Германии составила примерно 30 000 евро по сравнению с 6 000 евро в Польше.
На данный момент ситуация изменилась: средняя годовая зарплата в Германии на уровне 48 тыс. евро, а в Польше почти 25 тыс. евро. То есть, разрыв значительно сократился.

Справка Finance.ua:

  • В Польше по предложению Министерства семьи, труда и социальной политики проценты за заработную плату, выплаченную несвоевременно, будут начисляться автоматически. В настоящее время для получения такой компенсации работник должен подать в суд, однако такой шаг может иметь последствия в отношениях с работодателем.
  • Необлагаемая налогом пенсия — это налоговая льгота для пенсионеров с низким доходом, которая позволяет получать пенсию без уплаты налога на прибыль. Такая льгота действует в Польше с 2022 года и охватывает миллионы граждан, в том числе украинцев, получивших право на пенсию.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Деньги
