Все меньше людей из Польши уезжают в Германию на заработки: почему так

В прошлом году в Германию приехало меньше поляков, чем уехало. Такая ситуация произошла впервые со времен падения Берлинской стены в 1989 году. Одной из причин британское издание называет динамичный экономический рост Польши, пишет inpoland.

В 2024 году в Германию прибыло 76 320 поляков, а уехало 88 388, что составляет разницу в 12 068 человек. С момента вступления Польши в Европейский Союз в 2004 году в Германию переехало более 2,5 миллионов поляков, что в среднем составляет более 120 тыс. человек в год.

Причины

Главными причинами такой ситуации эксперты называют тоску по дому, продолжающийся экономический кризис в Германии, рост польской экономики, разочарование немецкой бюрократией и жесткостью социальной системы, а также правительственные программы в Польше.

Анджей Калюжа из Немецкого института польских дел в Дармштадте подтвердил, что «пока не так много факторов привлекают поляков в Германию». Он отметил, что в Польше достаточно низкая безработица, поэтому работу найти не сложно.

Зарплаты

Также эксперт обратил внимание на зарплаты: несмотря на то, что заработки в Германии все же выше, однако и проживание в Германии дороже.

Как отмечает Times, несмотря на то, что зарплата квалифицированного работника в Варшаве несколько ниже, чем в Берлине, жилье, питание и уход за детьми остаются дешевле в столице Польши.

Как было

По подсчетам 2004 года, средняя годовая зарплата в Германии составила примерно 30 000 евро по сравнению с 6 000 евро в Польше.

На данный момент ситуация изменилась: средняя годовая зарплата в Германии на уровне 48 тыс. евро, а в Польше почти 25 тыс. евро. То есть, разрыв значительно сократился.

