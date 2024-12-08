ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию: как принять участие в программе — Finance.ua
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ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию: как принять участие в программе

Личные финансы
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ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию: как принять участие в программе
ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию: как принять участие в программе
Внутриперемещенные лица могут принять участие в грантовой программе «Единение ради действия» и получить до 500 долларов на переквалификацию.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Условия программы

Стипендию получат победители конкурса. Она будет направлена ​​на оплату обучения непосредственно заведению.
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Участники могут самостоятельно выбирать курсы по переквалификации или повышению квалификации в любой сфере деятельности.
В то же время приоритет будет предоставляться следующим направлениям:
  • агропромышленности;
  • энергетике;
  • розничной торговле;
  • транспорту и логистике.
В ведомстве отметили, что по условиям конкурса выбранный учебный курс должен длиться не более шести месяцев и проходить в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года.
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Чтобы поучаствовать в конкурсном отборе, нужно заполнить электронную форму по ссылке. Дедлайн подачи заявок — 8 декабря 2024 года.
Напомним, кроме государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), недавно анонсированной правительством, благотворительный фонд «Право на защиту» начал регистрацию на получение денежной помощи на аренду жилья, финансируемую Гуманитарным фондом для Украины (UHF).
Также с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутриперемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.

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По материалам:
Finance.ua
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