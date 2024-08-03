Впервые с 2020 года McDonald’s столкнулся с глобальным падением продаж — Finance.ua

Впервые с 2020 года McDonald’s столкнулся с глобальным падением продаж Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Впервые с 2020 года McDonald’s столкнулся с глобальным падением продаж

Компания McDonald’s впервые с 2020 года столкнулась с глобальным падением продаж, поскольку потребители по всему миру недовольны высокой стоимостью бургеров, картошки фри и напитков.

Об этом пишет Financial Times.

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Хотя квартальный доход в $6,49 млрд практически не изменился по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль снизилась на 12% до $2,02 млрд, не оправдав ожиданий Уолл-стрит.

Падение спроса в США усилило опасения, что после многих лет поддержки крупнейшей экономики мира после пандемии потребительская активность достигла пика.

Как снизились продажи в McDonaldʼs

Продажи в сети ресторанов быстрого питания упали на 1% в годовом исчислении во втором квартале, снизившись как в международных филиалах, так и в филиале McDonald’s в США.

Глобальное снижение продаж, включающее продажи в собственных и франчайзинговых заведениях, стало первым падением с последнего квартала 2020 года.

Сокращение количества клиентов привело к падению продаж в США на 0,7% во втором квартале по сравнению с ростом на 10,3% годом ранее.

Недавно компания предупредила, что война в Газе нанесла ущерб ее бизнесу в некоторых странах Ближнего Востока, а также в Индонезии и Малайзии. Продажи также снизились в Китае и Франции.

Генеральный директор компании Крис Кэмпчински заявил, что потребители стали более разборчивыми в своих расходах.

Скорректированная прибыль McDonald’s во втором квартале составила $2,97 на акцию, что ниже прошлогоднего показателя в $3,17.

McDonald’s насчитывает более 40 000 ресторанов в более чем 100 странах. Около 41% от $25,5 млрд выручки в прошлом году поступило из США.

Президент McDonald’s USA Джо Эрлингер сообщил в открытом письме в мае, что средняя стоимость обеда Big Mac выросла на 27% с 2019 года до $9,29 в США.

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В США рост цен на бургеры и пиццу заставили людей перейти на доступные варианты питания на дому, что привело к снижению спроса в индустрии быстрого питания.

McDonald’s и конкуренты теперь предлагают скидки, чтобы вернуть клиентов. Акции от McDonald’s в США в конце прошлого месяца увеличили посещаемость согласно Placer. ai, который отслеживает данные о местонахождении с мобильных устройств.

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