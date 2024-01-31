Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине — Finance.ua
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Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Валюта
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Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
Украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.
Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга The Economist (за январь 2024 года).
Биг-Мак стоит в Украине 110 грн, тогда как в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$.
Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/$.
Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

А что с валютами других стран

Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Филиппин.
А вот наиболее переоцененными валютами являются:
  • швейцарский франк (на 43,5,5%),
  • норвежская крона (на 25,5%),
  • уругвайское песо (на 23,7%),
  • аргентинское песо (на 7,4%),
  • евро (на 3,1%),
  • шведская крона (на 3,1%),
  • костариканский колонн (на 0,4%),
  • британский фунт (на 0,4%),
  • датская крона (на 0,0%).
Кстати, интересно, что в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, потому что Сеть McDonald's временно закрыла рестораны быстрого питания после полномасштабного российского вторжения.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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