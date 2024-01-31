Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине — Finance.ua

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
Украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.
Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга The Economist (за январь 2024 года).
Биг-Мак стоит в Украине 110 грн, тогда как в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$.
Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/$.
А что с валютами других стран
Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Филиппин.
А вот наиболее переоцененными валютами являются:
- швейцарский франк (на 43,5,5%),
- норвежская крона (на 25,5%),
- уругвайское песо (на 23,7%),
- аргентинское песо (на 7,4%),
- евро (на 3,1%),
- шведская крона (на 3,1%),
- костариканский колонн (на 0,4%),
- британский фунт (на 0,4%),
- датская крона (на 0,0%).
Кстати, интересно, что в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, потому что Сеть McDonald's временно закрыла рестораны быстрого питания после полномасштабного российского вторжения.
Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине
Поделиться новостью