Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине — Finance.ua

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине Сегодня 11:05 — Валюта

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.

Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга The Economist (за январь 2024 года).

Биг-Мак стоит в Украине 110 грн, тогда как в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$.

Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/$.

А что с валютами других стран

Наиболее недооцененными валютами мира в январе 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Филиппин.

А вот наиболее переоцененными валютами являются:

швейцарский франк (на 43,5,5%),

норвежская крона (на 25,5%),

уругвайское песо (на 23,7%),

аргентинское песо (на 7,4%),

евро (на 3,1%),

шведская крона (на 3,1%),

костариканский колонн (на 0,4%),

британский фунт (на 0,4%),

датская крона (на 0,0%).

Кстати, интересно, что в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, потому что Сеть McDonald's временно закрыла рестораны быстрого питания после полномасштабного российского вторжения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.