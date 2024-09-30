Война в Украине — единственное, что держит российскую экономику на плаву, — BI Сегодня 14:36

Война в Украине — единственное, что держит российскую экономику на плаву, — BI

Вторжение в Украину — это единственное, что не дает россии скатиться в рецессию. Такое мнение высказали опрошенные изданием Business Insider экономисты.

В частности, как объяснил Джей Загорски, экономист и профессор по рынкам Школы бизнеса Квестрома при Бостонском университете, сейчас огромный военный бюджет россии поддерживает ее падающую экономику. Однако это временное решение для растущих экономических проблем россии, среди которых — инфляция, длительные валютные и бюджетные проблемы.

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«Российская экономика сейчас поддерживается за счет больших государственных расходов, поэтому не будет замедления ни в одном секторе экономики, у которого российское правительство покупает товары», — сказал Загорский, указав на закупки кремлем военной формы, обуви, боеприпасов и продовольствия в рамках военных действий против Украины. «Поэтому, если бы не было войны, то да, я думаю, что сразу же наступила бы рецессия».

Как считает Юрий Городниченко, экономист и профессор Калифорнийского университета в Беркли, пока война продолжается, время спада в российской экономике остается неопределенным. В следующем году россия выделит рекордные и 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику. Однако такие ужасающие расходы не могут продолжаться вечно, говорит Городниченко.

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«С помощью государственных денег они могут поддерживать экономику на плаву, но в какой-то момент у правительства закончатся деньги, и им придется остановиться, и начнется рецессия», — добавил он.

Экономические проблемы москвы

Инфляция — одна из самых больших проблем. По данным официальной статистической службы россии, в августе потребительские цены выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Однако Загорский предположил, что инфляция может быть намного выше этого показателя, ссылаясь на практику Советского Союза занижать показатели инфляции во времена холодной войны.

Городниченко говорит, что российская экономика также страдает от валютных проблем, указывая на ограниченный доступ россии к доллару в результате западных санкций. Это ограничивает возможности москвы в торговле, особенно нефтью и необработанными продуктами, составляющими значительную часть ее общих доходов.

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россия обратилась к альтернативным валютам, таким как китайский юань, однако китайские фирмы все больше не решаются вести бизнес с Россией, опасаясь попасть под вторичные санкции США и других западных государств.

В то же время ни Загорский, ни Городниченко не смогли сказать, когда именно в россии может начаться рецессия. В конце концов, это будет зависеть от того, как долго будет продолжаться война в Украине и, соответственно, затраты на нее.

Экономика россии приближается к краху

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономическая сила россии может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

По словам экспертов, россия имеет дело с политической «трилеммой» — тремя большими проблемами на третьем году войны. Для путина проблема сводится к финансированию российской армии, поддержанию уровня жизни российских граждан и сохранению стабильности экономики. Эти три цели россии становится все труднее достичь.

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Издание Bloomberg также прогнозировало, что экономика россии, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться. Главная причина таких изменений — санкции в отношении ключевых секторов.

УНІАН По материалам:

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