россия потеряет главный маршрут для СПГ-танкеров — Finance.ua
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россия потеряет главный маршрут для СПГ-танкеров

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У находящегося под санкциями российского проекта «Арктик СПГ 2» осталось меньше месяца, чтобы отправить груз по Северному морскому пути в Азию. Проход закроется для танкеров к следующему лету.
Издание Bloomberg пишет, что, по данным управляющей каналом государственной атомной корпорации «Росатом», с 15 октября ледовый покров в восточной части Арктики закроет проход для судов, не принадлежащих к ледовому классу.
Раннее окончание сезона навигации в восточном направлении еще больше ограничит экспортные возможности «Арктик СПГ 2», который и так испытывает трудности с отправкой грузов и поиском покупателей в условиях ужесточения санкций США. Ограничения лишили проект доступа к более устойчивым танкерам ледового класса, заставив его использовать только более легкие суда, что отложило начало загрузки до начала августа.
Арктик СПГ 2, проектная мощность которого изначально составляла 19,8 миллиона тонн в год, является ключевым элементом в планах россии по расширению своего присутствия на мировом рынке сжиженного газа. Белый дом и его союзники пытаются обуздать эти амбиции и энергетические доходы кремля, вводя ограничения на этот и будущие проекты СПГ в россии.
С момента начала экспорта завод загрузил шесть партий, включая одну, уже отправленную Северным морским путем в хранилище на Дальнем Востоке, и еще одну, которая все еще находится в пути на восток. Ни один из грузов пока не нашел покупателя.
Согласно российским правилам судоходства, проект сможет отправлять свои грузы на судах неледового класса западным участком Северного морского пути, но только до 15 ноября.
По материалам:
УНІАН
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