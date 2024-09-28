россия присваивает украинское зерно: ущерб превышает 30 миллиардов гривен — Finance.ua

россия присваивает украинское зерно: ущерб превышает 30 миллиардов гривен Сегодня 07:19 — Аграрный рынок

россия присваивает украинское зерно: ущерб превышает 30 миллиардов гривен

Убытки от присвоения россией украинского зерна превышают 30 миллиардов гривен, однако эти цифры предварительные.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

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По словам начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрия Белоусова, фактически россия шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран.

«В результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, получавших украинское зерно. Потому что Украина считалась и до сих пор является одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы», — заявил он.

В прокуратуре выделили два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, которые имеют привязку к «зерновому соглашению».

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«До подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру», — отметил Белоусов.

По его словам, с тех пор россия стала использовать большой диапазон совершенно разных способов поражения. Это ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты Искандер, ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования.

«Это говорит только о том, что это хорошо скоординированная политика россии. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решения синхронно совершать атаки принимаются высшим военно-политическим руководством фоссийской федерации», — подчеркнул Белоусов.

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По его словам, россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается — уничтожить.

Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

«Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе — один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно», — подчеркнул прокурор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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