россия присваивает украинское зерно: ущерб превышает 30 миллиардов гривен — Finance.ua

россия присваивает украинское зерно: ущерб превышает 30 миллиардов гривен
Убытки от присвоения россией украинского зерна превышают 30 миллиардов гривен, однако эти цифры предварительные.
Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.
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По словам начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрия Белоусова, фактически россия шантажирует мировое сообщество реальной возможностью создания голода для других стран.
«В результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, получавших украинское зерно. Потому что Украина считалась и до сих пор является одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы», — заявил он.
В прокуратуре выделили два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, которые имеют привязку к «зерновому соглашению».
«До подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру», — отметил Белоусов.
По его словам, с тех пор россия стала использовать большой диапазон совершенно разных способов поражения. Это ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты Искандер, ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования.
«Это говорит только о том, что это хорошо скоординированная политика россии. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решения синхронно совершать атаки принимаются высшим военно-политическим руководством фоссийской федерации», — подчеркнул Белоусов.
По его словам, россия пытается лишить украинцев средств к существованию: пытается украсть зерно, а если это не удается — уничтожить.
Белоусов добавил, что только на сегодняшний день убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.
«Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе — один из элементов геноцида, связанный с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно», — подчеркнул прокурор.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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