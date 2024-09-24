россия планирует увеличить военные расходы в 2025 году — Bloomberg — Finance.ua
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россия планирует увеличить военные расходы в 2025 году — Bloomberg

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Страна-агрессор россия в 2025 году планирует увеличить расходы на оборону до 142 миллиардов долларов, или до 6,2% валового внутреннего продукта.
Источник: издание Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета рф.
Прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность будут составлять около 40% от общего объема бюджетных выплат россии в 2025 году, поскольку путин продолжает переводить экономику на военные рельсы, а вторжение в Украину продолжается уже третий год".
Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику согласно проекту бюджета, который, вероятно, в скором времени будет представлен на рассмотрение российского парламента".
Согласно этому документу, правительство рф намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей).
По материалам:
Економічна Правда
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