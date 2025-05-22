Влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок — ответ УКАБ — Finance.ua
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Влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок — ответ УКАБ

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Влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок — ответ УКАБ
Влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок — ответ УКАБ
Украина экспортирует в Европейский Союз агропродовольственных товаров на 12,7 млрд евро, то есть влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок минимальное.
Об этом заявил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко.
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По его данным, Украина экспортирует в Евросоюз агропродукцию на 12,7 млрд евро, а импортирует — на 3,5 млрд евро, большинство из них товары с добавленной стоимостью.
Кроме того, из ЕС поступают товары производственного назначения около 7 млрд евро, подавляющее большинство — продукты с добавленной стоимостью, в частности удобрения, машины, оборудование и т. д.
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«В то же время влияние украинского агроэкспорта на европейский рынок минимальное: если проанализировать европейское потребление и долю украинского импорта в нем, то цифры находятся в пределах до 10%: пшеница — 6%, сахар — 3%, мясо птицы — 2%, яйца — 1%. И если посчитать это в реальных цифрах яиц, менее 20 куриных наггетсов и до 30 чашек чая или кофе с 1 ложкой украинского сахара», — объяснил Хоменко.
Недавние протесты в Европе больше связаны не с украинским агроэкспортом, а с политической ситуацией и нарративами, которые используют некоторые европейские фермерские ассоциации для получения выгод от ЕС.
К примеру, французские фермеры требовали запретить украинский сахар, хотя большинство сахара во Францию ​​импортируют из Бразилии, где многие заводы принадлежат французским компаниям, что свидетельствует о защите собственного бизнеса.
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Еще одним нарративом, по словам Хоменко, является опасения европейских фермеров относительно уменьшения их дотаций из-за вступления Украины в ЕС, ведь в нашей стране много обрабатываемых земель. Однако эти волнения безосновательны, потому что украинский агросектор уже около 20 лет развивается практически без государственной поддержки и имеет высокую конкурентоспособность.
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Хоменко подытожил, что для налаживания диалога украинскому агробизнесу и государству необходимо систематически объяснять европейским коллегам, что сотрудничество агросекторов Украины и ЕС может создать синергию для обеспечения мирового спроса на продовольствие и усиление связей со странами Глобального Юга.
По материалам:
Укрінформ
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