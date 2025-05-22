Сколько легковых автомобилей на одного жителя ЕС (инфографика) — Finance.ua

Сколько легковых автомобилей на одного жителя ЕС (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Сколько легковых автомобилей на одного жителя ЕС (инфографика)

В 2023 году в ЕС на одного жителя приходилось в среднем 0,55 легковых автомобилей, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.

Региональные показатели автомобилизации (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) часто связаны с экономическими условиями, но могут зависеть от конкретных обстоятельств. К примеру, на рекордный показатель у Валле-д'Аоста повлияли благоприятные правила налогообложения.

В 2023 году 3 региона с самым высоким уровнем моторизации были в Италии:

Валле-д'Аоста с 2295 легковыми автомобилями на 1000 жителей,

Автономная провинция Тренто с 1521 автомобилем на 1000 жителей

Автономная провинция Больцано/Больцано с 915 автомобилями на 1000 человек.

Среди 10 регионов с высоким уровнем моторизации:

6 находились в Италии,

по 1 — в Финляндии, Греции, Нидерландах и Чехии.

Где наибольшая доля электромобилей:

Среди регионов ЕС с высокой долей электромобилей среди всех автомобилей выделялись регионы Нидерландов и Швеции.

Самые высокие доли были зафиксированы во Флеволанде (17,1%) в Нидерландах, Стокгольме (10,7%) в Швеции, Говедстадене в Дании и Утрехте в Нидерландах (по 8,6%).

В первой десятке регионов 5 находились в Дании, 2 в Нидерландах, 2 в Швеции и 1 в Бельгии.

Из 10 регионов с самой низкой долей электромобилей (почти до нуля), 6 регионов находились в Греции, 2 в Испании и 2 в Польше.

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