Сколько легковых автомобилей на одного жителя ЕС (инфографика) — Finance.ua

Сколько легковых автомобилей на одного жителя ЕС (инфографика)
В 2023 году в ЕС на одного жителя приходилось в среднем 0,55 легковых автомобилей, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.
Эта информация взята из данных региональной транспортной статистики, опубликованных Евростатом.
Региональные показатели автомобилизации (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) часто связаны с экономическими условиями, но могут зависеть от конкретных обстоятельств. К примеру, на рекордный показатель у Валле-д'Аоста повлияли благоприятные правила налогообложения.
В 2023 году 3 региона с самым высоким уровнем моторизации были в Италии:
- Валле-д'Аоста с 2295 легковыми автомобилями на 1000 жителей,
- Автономная провинция Тренто с 1521 автомобилем на 1000 жителей
- Автономная провинция Больцано/Больцано с 915 автомобилями на 1000 человек.
Среди 10 регионов с высоким уровнем моторизации:
- 6 находились в Италии,
- по 1 — в Финляндии, Греции, Нидерландах и Чехии.
Где наибольшая доля электромобилей:
Среди регионов ЕС с высокой долей электромобилей среди всех автомобилей выделялись регионы Нидерландов и Швеции.
Самые высокие доли были зафиксированы во Флеволанде (17,1%) в Нидерландах, Стокгольме (10,7%) в Швеции, Говедстадене в Дании и Утрехте в Нидерландах (по 8,6%).
В первой десятке регионов 5 находились в Дании, 2 в Нидерландах, 2 в Швеции и 1 в Бельгии.
Из 10 регионов с самой низкой долей электромобилей (почти до нуля), 6 регионов находились в Греции, 2 в Испании и 2 в Польше.
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