Сколько стоит поездка на разных типах горючего (инфографика)

Электромобили экономны, если заряжать дома, ГБО бьет рекорды по цене, опередив бензин и дизель

В текущих ценовых реалиях рынка Украины экономика владения автомобилем все больше зависит не от типа силовой установки, а от сценария использования. Именно доступ к дешевой энергии, а не технология сама по себе, определяет операционную эффективность транспорта в 2026 году.

Эксперты Института исследований авторынка провели технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега для разных типов силовых установок на базе универсальной платформы Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017−2020). Finance.ua передает главные цифры.

Для расчетов использовали показатели реального потребления в смешанном цикле, а не паспортные данные производителя:

Электро (e-Golf): 17,5 кВт·ч (с учетом потерь при зарядке и работе систем обогрева).

Бензин (1,4 TSI): 7,0 л.

Дизель (1.6 TDI): 5,5 л.

Газ (LPG): 10,5 л газа + 0,4 л бензина (для прогрева и довпрыска).

Средние цены энергоносителей (Украина, апрель 2026)

Бензин А-95 — 73 грн/л

Дизельное топливо — 90 грн/л

Сжиженный газ (LPG) — 49 грн/л

Электроэнергия (бытовой тариф):

ночь — 2,16 грн/кВт·час

день — 4,32 грн/кВт·час

Публичные зарядные станции:

AC — 21 грн/кВт·час

DC — 26 грн/кВт·час

Сколько стоит 100 км пробега на авто по ценам апреля 2026 года в Украине.

LPG

При текущих ценах эксплуатация автомобиля с ГБО перестала быть самым дешевым вариантом. Стоимость пробега на LPG превышает показатели бензиновых и дизельных двигателей, хотя разница остается умеренной. Экономическая целесообразность ГБО в 2026 году во многом зависит от характеристик автомобиля, индивидуального годового пробега и условий заправки.

Дизельный паритет

Высокая цена дизельного топлива практически нивелировала преимущество низкого расхода. Разница в стоимости пробега между дизельным и бензиновым Golf составляет около 16 грн. на 100 км. С учетом более высокой стоимости обслуживания дизельных систем, их целесообразность в частном секторе требует дополнительного обоснования.

Электромобили

Электромобили остаются наиболее экономичным видом транспорта только при условии доступа к бытовой электросети, где разница в стоимости пробега с ДВС достигает 12−14 раз.

При использовании исключительно публичных DC-станций, стоимость пробега e-Golf приближается к ценовому диапазону, где находятся бензиновые и дизельные автомобили, уменьшая ключевое экономическое преимущество.

По материалам:

