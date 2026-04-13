Пробег некоторых авто в Украине скорректирован на более чем 250 тыс. км — исследование

Пробег — один из главных критериев, на которые водители обращают внимание при выборе подержанного транспортного средства.

Обычно привлекательность автомобиля на вторичном рынке падает с увеличением его пробега. Именно поэтому скручивание пробега и сейчас очень часто практикуется, причиняя потери миллионов евро европейцами ежегодно.

Об этом говорится в недавнем исследовании компании-обработчика автомобильных данных carVertical

Некоторые автомобили регистрировались в 6 странах

Значительная часть транспортных средств начинает свою жизнь в одной стране, но затем продается и перегоняется за границу. Таким образом, более старые автомобили могут регистрироваться в разных странах и иметь нескольких владельцев.

Среди всех моделей, проверенных carVertical в Украине, самая обширная география регистраций была у Audi A6 и Mercedes-Benz S-Class — по 6 стран. За ними следуют Audi Q7 и Lexus RX — эти модели меняли страну по 5 раз.

«Лидер»

Автомобилем с самым большим количеством владельцев в Украине был Volkswagen Passat (23 владельца).

За ним следуют модели Mercedes-Benz E-Class, Opel Insignia, Mazda 3 и Škoda Octavia с 19 владельцами каждая.

По словам специалиста carVertical по исследованиям авторынка Матаса Бузелиса, столь высокая сменяемость владельцев часто является признаком плохого состояния транспортного средства: «Если у автомобиля часто меняются владельцы, это может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, которые просто не устраняются. Авто снова и снова перепродается и никогда должным образом не ремонтируется. Нередко даже нынешний владелец не знает, что транспортное средство раньше регистрировалось в нескольких странах. Без проверки его истории получить эту информацию другими способами практически невозможно.

Аварийные повреждения автомобилей класса люкс оцениваются страховщиками дороже всего.

В Украине самую высокую общую стоимость ущерба имел Mercedes-Benz V-класса (115 000 евро), далее следуют BMW M 4 (115 000 евро) и Mercedes-Benz GT 63 S AMG (105 000 евро).

«Если стоимость повреждения достигает десятков или даже сотен тысяч евро, от такого авто стоит отказаться или хотя бы тщательно осмотреть его в авторизованном сервисном центре. Поскольку отчеты по истории транспортных средств содержат данные о повреждениях, вы можете обратить на них внимание и попросить специалистов более тщательно оценить некоторые компоненты. Иначе покупка такого варианта может превратиться в кошмар позже, особенно когда придет время продавать этот автомобиль с испорченной историей», — утверждает Бузелис.

Пробег скорректирован на сотни тысяч км

Из всех автомобилей, проверенных carVertical в Украине в 2025 году, пробег моделей Porsche Panamera был скорректирован больше всего — в среднем на 256 000 километров.

Далее следуют Chevrolet Camaro (252 000 км) и Mercedes-Benz V-Class (221 000 км).

Мошенничество с пробегом особенно влияет на покупателей более дорогих автомобилей: из-за него они могут переплачивать десятки тысяч евро за желаемую модель.

«Импортируемые из-за границы автомобили часто имеют скрученный пробег. Поскольку страны не обмениваются сведениями о транспортных средствах, исторические данные остаются недоступными для учреждений новой страны. Эти вопросы могут решить только совместные усилия руководства европейских стран. Покупатели автомобилей должны иметь возможность узнать историю транспортного средства без ограничений, чтобы не стать жертвами мошенничества» — объясняет Бузелис.

Как отмечалось ранее, в течение февраля украинцы приобрели 14,8 тыс. импортируемых из-за границы подержанных легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самым ввезенным автомобилем стал Volkswagen Golf.

Наибольшую долю среди ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей занимают бензиновые автомобили — 61% от общего количества. Для сравнения, в феврале 2025 года их доля составляла 46%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.