Как менялся авторынок в марте 2026 года

Наиболее заметным трендом внутреннего рынка является успех электронных сервисов. Приложение Дія фактически стало «виртуальной областью» номер один, аккумулировав почти 28,6% всех перепродаж внутри страны (19 997 сделок).
Это означает, что почти каждая третья сделка в Украине теперь заключается «на ходу», без привязки к физическому местожительству продавца или покупателя.
Среди физических регионов лидером остается город Киев (11,1%), который вместе с Днепропетровской (6,6%) и Одесской (5,1%) областями формирует тройку самых активных оффлайн-локаций. Интересно, что крупные промышленные и портовые центры продолжают удерживать высокие объемы перепродаж, несмотря на общий тренд ухода в «цифру».

Киев и Львов

В сегменте пригона подержанных авто из-за границы в марте зафиксирован настоящий паритет между столицей и «воротами в Европу». Киев и Львовщина идут очень близко, занимая по 13,1% рынка каждая. Это логично: Львов выступает основным хабом ввоза и первой регистрации техники, тогда как Киев остается главным потребительским рынком.
Западный регион в целом доминирует в импорте: Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области вместе формируют более 16% рынка крепостного права. Такая концентрация объясняется близостью к границе и отлаженными логистическими цепочками, работающими в марте на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос на «свежие» авто.

Рынок новых автомобилей: Киев вне конкуренции

Если внутренний рынок и импорт еще имеют определенную децентрализацию, сегмент новых авто демонстрирует абсолютную концентрацию капитала в столице. Почти половина (45,5%) всех новых легковушек в марте получили киевскую прописку. Это объясняется как более высокой покупательной способностью жителей мегаполиса, так и регистрацией крупных корпоративных флотов, штаб-квартиры которых традиционно расположены в Киеве.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
