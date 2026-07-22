Вклеивание фото в паспорт-книжечку: какие документы нужны в 2026 году Сегодня 09:48

Паспорт-книжечка остается действующим документом

Вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (паспорта-книжечки) — это бесплатная административная услуга.

Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.

Какие документы необходимо подать

Для вклеивания фотографии нужно подать:

заявление о вклеивании фотографии (подается лично);

паспорт гражданина Украины образца 1994 года;

две фотографии размером 3,5×4,5 см, соответствующие возрасту заявителя.

В случае предоставления паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно представляет все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение человека.

Лица, которые не обратились в установленный законодательством срок для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают обменивать его на ID-карту, также должны предоставить соответствующее решение суда.

Сколько длится оформление

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня обращения.

Если требуется дополнительная проверка предоставленной информации, срок вклеивания фотографии может быть продлен, но не более чем до 30 календарных дней. Об этом заявителя сообщают в письменном виде.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что граждане, достигшие 65-летнего возраста, не должны будут обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь имеет бессрочный срок действия.

Читайте также Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы

Бессрочное действие распространяется только на внутренний паспорт гражданина Украины (ID-карту). Срок действия загранпаспорта остается неизменным и составляет 10 лет, независимо от возраста человек.

Также мы писали , что паспорт-книжечка остается действующим документом, однако существуют ситуации, когда его замена на ID-карту обязательна. Когда замена паспорта на ID-карту обязательна:

при потере, краже или порче паспорта-книжечки;

при смене фамилии или других данных владельца;

если владелец паспорта не вклеил фотографию в течение одного месяца после достижения 25-летия или 45-летия.

Для граждан, получающих паспорт впервые после достижения 14 лет, услуга предоставляется бесплатно. Во всех других случаях уплачивается административный сбор:

за 20 рабочих дней: 618 грн (126 грн — административная услуга + 492 грн — стоимость бланка);

срочное оформление (за 7 рабочих дней): 988 грн (496 грн — административная услуга + 492 грн — стоимость бланка).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.