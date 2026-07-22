Вклеивание фото в паспорт-книжечку: какие документы нужны в 2026 году

В случае предоставления паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно представляет все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение человека.
Лица, которые не обратились в установленный законодательством срок для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают обменивать его на ID-карту, также должны предоставить соответствующее решение суда.
Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня обращения.
Если требуется дополнительная проверка предоставленной информации, срок вклеивания фотографии может быть продлен, но не более чем до 30 календарных дней. Об этом заявителя сообщают в письменном виде.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что граждане, достигшие 65-летнего возраста, не должны будут обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь имеет бессрочный срок действия.