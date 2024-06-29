Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться — Finance.ua
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Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться

Личные финансы
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Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться
Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться
Военные, ветераны и члены их семей могут бесплатно пройти курс «Основы работы с базами данных». Зарегистрироваться на обучение нужно до 2 июля, курс стартует 9 июля и продлится 8 недель.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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Этот проект реализует Украинский ветеранский фонд, Lobby X и ІТ-компания SoftServe.
Знания, полученные при курсе, помогут проектировать и управлять базами данных, писать SQL-запросы, а также продолжить обучение по любому направлению разработки.
По словам Русланы Величко-Трифонюк, исполняющей обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда, это уже пятая программа, которую поддерживает Украинский ветеранский фонд, предоставляющий ветеранам и их семьям комплексную возможность обучения и трудоустройства.
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«Это один из важных этапов перехода к гражданской жизни для наших защитников и защитниц, а также поддержка для семей ветеранов, которые ищут новые возможности самореализации. Кроме того, полученные навыки в ІТ-сфере можно будет применять с пользой для укрепления обороны страны», — отметила она.
Программа курса включает:
  • общую информацию о системах управления базами данных;
  • связь «клиент-сервер»;
  • нормальные формы, денормализация;
  • связи между таблицами;
  • основные типы данных;
  • функции;
  • триггеры;
  • soft skills — навыки, нужные для работы в ІТ-индустрии;
  • советы по поиску работы, подготовка резюме и т. д.

Как зарегистрироваться на обучение

Для того чтобы стать участником курса, нужно до 2 июля, заполнить анкету.
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Занятия будут проходить на платформе Zoom в понедельник и четверг с 18:00 до 20:00. Для тех, кто не смог подсоединиться к Интернету, лекции будут доступны в записи.
Для прохождения курса требуются: ноутбук (компьютер), доступ в интернет, время для выполнения домашних занятий.
Курс начнется 9 июля и продлится 8 недель. После успешного завершения участникам выдадут сертификаты.
Напомним, повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных ІТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.
По материалам:
Finance.ua
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