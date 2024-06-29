Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться — Finance.ua

Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться Сегодня 20:18 — Личные финансы

Ветераны и их семьи могут бесплатно пройти ІТ-курс: как присоединиться

Военные, ветераны и члены их семей могут бесплатно пройти курс «Основы работы с базами данных». Зарегистрироваться на обучение нужно до 2 июля, курс стартует 9 июля и продлится 8 недель.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Этот проект реализует Украинский ветеранский фонд, Lobby X и ІТ-компания SoftServe.

Знания, полученные при курсе, помогут проектировать и управлять базами данных, писать SQL-запросы, а также продолжить обучение по любому направлению разработки.

По словам Русланы Величко-Трифонюк, исполняющей обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда, это уже пятая программа, которую поддерживает Украинский ветеранский фонд, предоставляющий ветеранам и их семьям комплексную возможность обучения и трудоустройства.

«Это один из важных этапов перехода к гражданской жизни для наших защитников и защитниц, а также поддержка для семей ветеранов, которые ищут новые возможности самореализации. Кроме того, полученные навыки в ІТ-сфере можно будет применять с пользой для укрепления обороны страны», — отметила она.

Программа курса включает:

общую информацию о системах управления базами данных;

связь «клиент-сервер»;

нормальные формы, денормализация;

связи между таблицами;

основные типы данных;

функции;

триггеры;

soft skills — навыки, нужные для работы в ІТ-индустрии;

советы по поиску работы, подготовка резюме и т. д.

Как зарегистрироваться на обучение

Для того чтобы стать участником курса, нужно до 2 июля, заполнить анкету

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Занятия будут проходить на платформе Zoom в понедельник и четверг с 18:00 до 20:00. Для тех, кто не смог подсоединиться к Интернету, лекции будут доступны в записи.

Для прохождения курса требуются: ноутбук (компьютер), доступ в интернет, время для выполнения домашних занятий.

Курс начнется 9 июля и продлится 8 недель. После успешного завершения участникам выдадут сертификаты.

Напомним, повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных ІТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.

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