Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми — Finance.ua

Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми Сегодня 08:02 — Личные финансы

Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми

Почти 14% запросов на контакты, которые рекрутеры отправили «новичкам» за последние 30 дней, — это сообщения кандидатам в категории Lead Generation.

Об этом говорится в Telegram-канале сайта для анонимного поиска работы IT-специалистами Djinni.

«На втором и третьем местах разработчики JavaScript и .NET. Далее снова идут нетехнические категории: Artist, Sales и Marketing. Но в общем сообщения кандидатам без опыта — это лишь 4% активности рекрутеров на Джини», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в 2023 году даже senior кандидаты чаще первыми пишут рекрутерам.

«Исключение — самые опытные программисты и девопсы», — отмечают в компании.

Категории, которым рекрутеры чаще всего пишут первыми:

PHP — 11.5% всех предложений;

JavaScript — 9,6%;

DevOps — 7,9%;

Маркетинг — 7,1%;

Java — 6,6% .NET 5,7%.

Справка Finance.ua:

согласно результатам исследования Dou.ua, средняя медианная зарплата QA сейчас составляет $2000;

средняя медианная зарплата разработчиков в Украине составляет $3400;

В 2022 году на некоторые вакансии в украинском ІТ претендовали 500-800 кандидатов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.