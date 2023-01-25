Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми — Finance.ua
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Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми

Личные финансы
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Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми
Кому из кандидатов без опыта в IТ рекрутеры пишут первыми
Почти 14% запросов на контакты, которые рекрутеры отправили «новичкам» за последние 30 дней, — это сообщения кандидатам в категории Lead Generation.
Об этом говорится в Telegram-канале сайта для анонимного поиска работы IT-специалистами Djinni.
«На втором и третьем местах разработчики JavaScript и .NET. Далее снова идут нетехнические категории: Artist, Sales и Marketing. Но в общем сообщения кандидатам без опыта — это лишь 4% активности рекрутеров на Джини», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в 2023 году даже senior кандидаты чаще первыми пишут рекрутерам.
«Исключение — самые опытные программисты и девопсы», — отмечают в компании.
Категории, которым рекрутеры чаще всего пишут первыми:
  • PHP — 11.5% всех предложений;
  • JavaScript — 9,6%;
  • DevOps — 7,9%;
  • Маркетинг — 7,1%;
  • Java — 6,6% .NET 5,7%.

Справка Finance.ua:

  • согласно результатам исследования Dou.ua, средняя медианная зарплата QA сейчас составляет $2000;
  • средняя медианная зарплата разработчиков в Украине составляет $3400;
  • В 2022 году на некоторые вакансии в украинском ІТ претендовали 500-800 кандидатов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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